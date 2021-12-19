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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوقف تساقط الشعر في لمح البصر.. 3 حيل جربيها بنفسك

تساقط الشعر
تساقط الشعر

إذا كنت ممن يعانون من تساقط الشعر وتريدين إطالته سريعا إليك 3 وصفات سحرية مجربة لإطالة الشعر جربيها بنفسك فهى تخلصك من كافة مشاكل الشعر وإليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

 

1. وصفة الثوم والزنجبيل لنمو الشعر


تظهر الأبحاث أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من قشرة الرأس  تم استخدامه تقليديا لمنع تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر . 

سوف تحتاج

2 سم من الزنجبيل
8 فصوص ثوم
1/2 كوب زيت 
 

طريقة تطبيق الوصفة 

1- اسحقي الثوم والزنجبيل أو ضعيهما في الخلاط للحصول على خليط متجانس.
2- سخني الزيت في مقلاة وأضيفي الثوم والزنجبيل إليه اتركيه لدقائق ثم أطفئ النار.
3- بمجرد أن يبرد الزيت ، قم بتصفيته وخذي ملعقتين كبيرتين من الزيت في وعاء وابدئي في تدليك فروة رأسك برفق.
4-بعد 15 دقيقة من التدليك ، غطي شعرك بالزيت واتركيه لمدة 30 دقيقة 

5-قومي بغسل شعرك بالشامبو 

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2. وصفة البصل والثوم والقرفة لنمو الشعر


يمكن أن يساعد عصير البصل في تحفيز نمو الشعر . أظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن تحفز نمو الشعر وتزيد من حجم بصيلات الشعر . ويكرر هذا العلاج كل يوم لمدة أسبوع.

سوف تحتاجين

1 بصلة صغيرة
3 فصوص ثوم
1 عود قرفة
2 كوب ماء


طريقة تطبيق الوصفة 

1-اغلي المكونات في كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة.
2-دعي المحلول يبرد صفيه 
3-اسكبي السائل على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
4-اشطفيه بالماء الفاتر / البارد.
 

3-وصفة  الثوم وزيت النعناع لنمو الشعر

 

سوف تحتاجين

15 فص ثوم
10 قطرات من زيت النعناع العطري
 

طريقة تطبيق الوصفة 

1-اخلطي الثوم للحصول على عجينة ناعمة.
2أضيفي معجون الثوم إلى زجاجة شامبو معتدل وأضف 10 قطرات من زيت النعناع إلى المزيج للحصول على العطر.
3-استخدمي هذا الشامبو لغسل شعرك.
ملحوظة : يمكن أن يسبب الثوم حروقًا عند وضعه على الجلد أو فروة الرأس. ومن ثم ، تحدث إلى طبيبك قبل دمجه في روتين العناية بشعرك.

يمكنك اضافة الثوم لأي زيت للشعر مثل زيت جوز الهند او زيت الزيتون واتركيه على شعرك طوال الليل. لكن لا ينصح بترك الثوم النيئ على شعرك بين عشية وضحاها.

ما هي الآثار الجانبية لاستخدام الثوم للشعر؟


الاستهلاك المفرط للثوم يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية . تتوفر أبحاث محدودة حول الآثار الجانبية للثوم على الشعر. ولكن ، تشير بعض الأدلة  إلى أن الأشخاص ذوي البشرة الحساسة يجب أن يتجنبوا فرك معجون الثوم الخام مباشرة على فروة رأسهم لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا في بعض الأحيان.

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