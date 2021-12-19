لبنان.. وزير الدفاع: نحترم القرارات الدولية ذات الصلة بكل مندرجاتها

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم أن الجيش يقوم بجميع مهامه على أكمل وجه رغم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع والخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، فى وزارة الدفاع اللبنانية.

وشدد سليم على "أهمية دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية سواء أكان على صعيد مشاركة إيرلندا في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، أو في إطار الاتحاد الأوروبي".

وأعرب عن تقدير لبنان لكل "الجهود التي تبذلها إيرلندا في المساعدة والدعم السياسي في ضوء العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين".

وتناول الوزيران الوضع العام في لبنان بعامة وفي الجنوب بخاصة، وشدّد سليم على "التزام لبنان قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واحترامه لمندرجاتها كافة"، ودان "الاعتداءات والخروقات ال#إسرائيلية المتكرّرة براً وبحراًّ وجواً".