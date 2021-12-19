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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال جولته المفاجئة.. القصير يوجه بتفعيل آليات الرقابة على قطاعات "الزراعة"

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجولة مفاجئة اليوم، الأحد، إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع استصلاح الاراضي والادارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة؛ لمتابعة سير العمل في هذه القطاعات والادارات المختلفة التابعة والتأكد من مدى التزام جميع العاملين بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك المواطنين المتعاملين مع الوزارة وضرورة الحرص على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.


"القصير"، وجه بالانضباط في الاداء وتفعيل أليات الرقابة والحوكمة والفصل بين الاختصاصات وحسن استغلال الموارد البشرية وكذلك الرقابة على تداول المستندات بما يضمن عدم اساءة استخدامها 
كما وجه وزير الزراعة بحسن معاملة الجمهور وعدم تعطيل مصالحهم مع تفعيل استخدام الشباك الواحد تمهيدا لتطبيق منظومة التحول الرقمي وكذلك الالتزام بمستوى النظافة داخل جميع المؤسسات التابعة للوزارة 
القصير أكد على استمرار هذه الجولات لكافة الهيئات وعلى محاسبة المقصرين في أعمالهم

وزير الزراعة الزراعة قطاعات الوزارة الوزارة السيد القصير

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