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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإفريقي.. أبرز أرقام نجمي الأهلي والرجاء الموسم الماضي

صدى البلد

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي وأبرز أرقام طاهر محمد طاهر نجم الأهلي خلال الموسم الماضي.

 

وكتب الحساب الرسمي للسوبر الافريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "طاهر محمد وزكريا الهبطي أبرز أرقام الثنائي الموسم الماضي… من يقود فريقه للتتويج بكأس السوبر الإفريقي؟".

 

وشارك طاهر محمد طاهر في ٩ مباريات الموسم الماضي وأحرز ٣ أهدف وصنع هدف، بينما شارك النبطي في ٦ مباريات وأحرز هدفين وصنع هدف.

 

وأضاف: "٣ أيام! التقت الأندية المصرية مع المغربية في ثلاث مناسبات بكأس السوبر الأفريقي".

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في مباراة السوبر الافريقي.

 

لم يخسر مباراة : البدري يتفوق على كيروش فى عام ٢٠٢١

 

تلقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خسارة أمام نظيره منتخب قطر بركلات الترجيح وحصل على المركز الرابع في بطولة كأس العرب.

منتخب الفراعنة الكبار تعاقب على قيادته الفنية فى عام ٢٠٢١ حسام البدرى ثم تم التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش ليتولى تدريبه فى تصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ وبطولة كأس العرب.

لم يخسر منتخب مصر الوطنى تحت قيادة حسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش فى عام ٢٠٢١ سوى مباراة وحيدة من إجمالي ١٤ مباراة رسمية وودية.

صدى البلد يرصد مشاركات منتخب مصر الوطنى فى عام ٢٠٢١ تحت قيادة الثنائى حسام البدرى والبرتغالي كارلوس كيروش.

شارك منتخب مصر في 2021 تحت قيادة حسام البدرى والبرتغالي كارلوس كيروش فى 14 مباراة رسمية وودية.

حقق منتخب مصر الوطني تحت قيادة الثنائى حسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش فوزا فى 9 مباريات.

تعادل منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش فى 4 مباريات.

خسر منتخب مصر الوطنى تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى مباراة وحيدة أمام منتخب قطر فى بطولة كأس العرب.

لم يتلقى منتخب مصر الوطنى تحت قيادة مدربه حسام البدرى اى خسارة فى مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات المونديال.

سجل منتخب مصر الوطنى تحت قيادة حسام البدرى والبرتغالي كارلوس كيروش 27 هدفا

منتخب مصر الوطنى تحت قيادة حسام البدرى والبرتغالي كارلوس كيروش دخل مرماه ٨ اهداف

كان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علق على هزيمة المنتخب أمس أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن المنتخب قدم أداء جيدا أمس أمام قطر والهزيمة جاءت بركلات الترجيح وليس بسبب ضعف الأداء.

وتابع أن الهجوم علي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب غير مبرر حيث أن الأداء كان جيد ولكن الخطأ الوحيد هو اللعب ب ٣ للاعبين ارتكاز.

وتابع أن قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية ستشهد مفاجآت عديدة خاصة وأن كيروش أصبح علي دراية بجميع اللاعبين وإمكانياتهم.

وأكمل أن المنتخب حقق العديد من المكاسب عقب المشاركة في بطولة كأس العرب أهمها العودة للعب وسط الجماهير عقب غياب دام لسنوات.

وعن الجزائر فأكد أنه أصبح منتخبا قويا للغاية و قدم أداء رائعا منذ انطلاق البطولة وأصبح يمتلك منتخبين علي مستوى عال.

 

 

الأهلى منتخب مصر احرز هدف الترجي السوبر الإفريقي حسام البدري الرجاء المغربي الاتحاد الافريقي

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