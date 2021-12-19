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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.1 مليون جنيه تراجعا فى أرباح العربية للأدوية خلال 5 شهور

العربية للأدوية
العربية للأدوية

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها الشركة بنسبة 14.5% خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 53.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 62.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال خمسة أشهر إلى 240.91 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 244.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،  صافي ربح قبل الضرائب بلغ 42.94 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 52.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الأربعة أشهر لتصل إلى 144.07 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 148.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

وتقوم الشركة العربية للأدوية بصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التى تصيب المخ كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة العربية للأدوية ، فيما  يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

العربية للادوية نوفمبر القابضة للادوية الصناعات الكيماوية المستحضرات الطبية

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