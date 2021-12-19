عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استبعدوا الهتيفة والشجيعة.. حشاد مناشدا القراء: لا تسمحوا بوجود غوغائية فى العزاءات

نقيب القراء
نقيب القراء

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن الكريم والمحفظين العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- انتفض ضد قراء القرآن المخالفين خلال اجتماع مجلس النقابة أمس السبت.

 

وأضاف أن النقابة أوصت فى اجتماعها بضرورة تفعيل دور نقباء المحافظات من أجل مواجهة ظاهرة من يتلاعبون فى تلاواتهم للقرآن الكريم من القراء، سواء كانوا يحملون العضوية أو لا يحملونها، وتم تكليف النقباء من قبل المجلس برئاسة الشيخ محمد حشاد بأن يقومون بعمل توكيل لمحام بالمحافظة التى يقيم بها كل نقيب فى محافظته، وذلك بعد عرضه على حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، من أجل وضع الصيغة القانونية اللازمة للتصدى لهذه الآفة الخطيرة.

 

وأشار الشيخ محمد حشاد  نقيب القراء، إلى أن مجلس إدارة النقابة كلف المستشار القانونى حاتم مقلد باختيار بعضا من المحامين فى المحافظات المختلفة، حتى يتثنى للنقابة الإسراع فى اتخاذ ما يلزم تجاه القراء المخالفين.

 

وقامت النقابة بالتنبيه على القراء، بعدم السماح للجمهور بإحداث غوغائية أثناء تلاوة القرآن الكريم فى العزاءات، وتوجيههم بضرورة الصمت عند سماع القرآن الكريم، مصداقا لقول الله تعالى: " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " وسيكون القارئ مسئولا أمام النقابةعما يحدث من "الهتيفة" و"الشجيعة" أثناء تلاوة القرآن الكريم..

 

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الموجود خليفة: لا توجد مجاملات فى كتاب الله تعالى، والنقابة ستتصدى بكل حزم للمتجاوزين فى حق كتابه الله تعالى، ومن يصر على عناده ستحوله النقابة إلى لجنة القيم للمحاسبة الفورية، بعد عرض فيديوهاته وتسجيلاته أم اللجنة من خلال شاشة العرض التى خصصت لهذا الغرض بمقر النقابة، مما يعرض كل من يتمادى ويصر على خطئه لتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه حسب القانون..

 

الحشاش حضر واعتذر

وشهد اجتماع مجلس النقابة حضور القارئ الشيخ صديق الحشاش بسبب ما أثير حوله على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء: لقد حضر الشيخ صديق إبراهيم الحشاش بناء على استدعاء النقابة له، جراء ما أثير فى أجهزة التواصل التواصل الإعلامى عما كتبه على صفحته، واتضح أن اسمه كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى (صديق إبراهيم الحشاش) وهذا لقبه، ولم يقصد ما فسر بخصوص هذا الموضوع، ومع هذا فقد حضر أمام المجلس واعترف بخطئه  وأقر بذلك كتابة أمام مجلس الإدارة.

 

وأضاف الشيخ حشاد: وقد استشف المجلس بأن هذا الرجل لا يقصد المعنى الذى فهم مما كتب على صفحته، واكتفى بتوجيهه بعدما تعهد بالالتزام فى كل ما يقوم به من النشر على صفحته وتلاواته، وعدم تكرار ماحدث أمام المجلس.

 

جدير بالذكر أن الشيخ صديق الحشاش كان قد فوجئ بولده الصغير وقد نشر على صفحة والده منشورا قال فيه: (الشيخ الحشاش لم يكون رايق تسمع منه أحلي 3 دقايق) فقامت الدنيا ولم تقعد، حتى حضر أمام نقابة القراء وكتب اقرارا على نفسه واعتذر وقبلت النقابة اعتذاره بعد ثبوت حسن نيته.

المتحدث الرسمي لنقابة قراء القرآن الكريم شيخ عموم المقارئ المصرية نقيب القراء قراء القرآن

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار خلال أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

لصيانة كوبري تحيا مصر.. القاهرة تغلق عددا من الاتجاهات في محيط محور روض الفرج

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

شقتهم ولعت يوم فرحهم .. مأساة عروسان السيدة زينب ليلة الدخلة

صاحبه هرب.. مصنع ينتج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

تطعيم شلل الأطفال .. أعراض المرض وموعد الحملة والسن المستهدف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ