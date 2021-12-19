شاهد... أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

علق طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على استبعاده من القائمة المبدئية للفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022.



ونشر طارق حامد، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها بإطلالة كلاسيك أنيقة، نالت إعجاب متابعيه.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للمنتخب في بطولة الأمم الأفريقية.



وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر 40 لاعبا، وشهدت مفاجأة كبرى باستمرار استبعاد كيروش لـ طارق حامد نجم خط وسط الزمالك.