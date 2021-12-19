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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. حكم وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الاهلي والرجاء
الاهلي والرجاء

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في الحدث القاري الكبير “ السوبر الإفريقي” بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا في محاولة للحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم النسخة الماضية متفوقًا على نهضة بركان.

في المقابل، يسعى ممثل المغرب إلى استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعدما عاد إلى منصات التتوّيج القارية بحصد لقب الكونفيدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وسيكون موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي هو يوم الأربعاء الموافق 22-12-2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما جعل عدد كبير من المتابعين يتوقع امتلاء المدرجات خاصة في ظل وجود جالية مصرية ومغربية في قطر.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي عبر شاشة بي إن سبورت .

ويمتلك النادي الأهلي سجلًا رائعًا في بطولة السوبر القاري، حيث سبق له حصدها في 7 مناسبات أعوام (2022- 2006- 2007- 2009- 2013- 2014- 2021) وحل وصيفًا في نسختين أعوام 1994- 2015.

ويتزعم الرجاء ترتيب الأندية المغربية في السوبر الأفريقي في أعوام 2000- 2019، وحل وصيفًا في عام 1998.

ضمت قائمة الفريق 30 لاعبًا من بينهم اللاعبون الدوليون الموجودون في قطر للمشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وضمت قائمة الفريق كلا من:

 

 محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

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وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وضمت قائمة الرجاء التى تم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمى للنادى على موقع "تويتر"، 24 لاعبا أبرزهم: حميد أحداد لاعب الزمالك السابق، وجاءت القائمة كالتالى:

الزنيتي والحداوي وياسين زبير، مذكور والناهيري وسوبول وسوكحان وعبد الجليل جبيرة وجمال حركاس والهدهودي والياس حداد والعرجون وزريدة والوردي وبدر بولهرود وفابريس نجوما ومحسن متولى وعبد الإله الحافيظي وبنحليب وزكريا هبطي ومحمود بن حليب وكوياتي وحميد أحداد.

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والرجاء المغربي إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

ووصلت بعثة فريق الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، إلى قطر استعداداً لملاقاة الرجاء البيضاوي على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.

وتواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي، على رأس بعثة الفريق الأحمر التي توجهت اليوم إلى قطر لخوض مواجهة السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي.

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