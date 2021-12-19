عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع نقيب المهندسين ملف التصالح في مخالفات البناء

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، مع المهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط وذلك لمتابعة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء.

حيث تناول اللقاء استعراض مستجدات الوضع المُتعلق باجراءات البت فى طلبات التصالح و مناقشة آليات استكمال الخطوات الخاصة بمراجعة ومعاينة الطلبات من قبل اللجان و الأمانات الفنية، لإصدار نموذج ١٠ المؤقت من خلال الوحدات المحلية .

وفى هذا السياق،، أكدت  "محافظ دمياط" على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق أمام استكمال باقى الإجراءات، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالملف للاسراع بالمعدلات التنفيذية لتلك الإجراءات وفقاً للاشتراطات التى حددها القانون ، كما أكدت أنه تم التأكيد على الوحدات المحلية بالتواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وأشارت أيضاً إلى متابعتها المستمرة لملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا..

أقرأ أيضا 

فى انجلترا..طبيب: 65% من الإصابات الجديدة سببها متحور أوميكرون

دمياط محافظ دمياط التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح محافظة دمياط

موضوعات متعلقة

الكاتب الصحفي محمد شعير: لا يجب المساس أو العبث بأعمال نجيب محفوظ

ترشيحاتنا

الصحة:زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الأجهزة الطبية بالتعاون مع الشركات الوطنية

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مشروع قرار إسرائيلي بمنع السفر إلى أمريكا وتركيا والمغرب و5 دول أوروبية

عملوا من المعجون لبن مجفف وصدروه للخارج|لماذا تصدر منايفة من مركز تلا مؤشرات البحث؟

أمطار غزيرة.. استمرار تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غداً بسبب الطقس السيئ

مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ: التعليم أقوى سلاح لتحقيق التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. حكم وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

الجو متقلب .. تعطيل الدراسة وتحذيرات من العواصف الرعدية والصقيع

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ