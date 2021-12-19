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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فى انجلترا..طبيب: 65% من الإصابات الجديدة سببها متحور أوميكرون

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور هشام قدورة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن، إنه منذ دخول  متحور "أوميكرون"  إنجلترا نهاية نوفمبر  تم الأعلان عن 25 ألف حالة خلال 3 أسابيع فقط.

أوضح " هشام قدورة"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن 65% من الإصابات الجديدة فى أنجلترا أصيبت بمتحور أوميكرون.

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن، المتوقع خلال 3 أسابيع أن تصبح أصابات متحور أوميكرون هى السائدة فى انجلترا. 

سرعة الانتشار

 

وتابع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن: معدل سرعة انتشار سلالة أوميكرون تساوي 5 أضعاف سرعة انتشار الدلتا، لكنها أقل خطورة.

 

وأضاف هشام قدورة أن أعراض أوميكرون تتشابه مع أعراض البرد الشديد والعطس والرشح واحتقان في الزور والصداع وتكسير في الجسم.

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