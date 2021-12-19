فى انجلترا..طبيب: 65% من الإصابات الجديدة سببها متحور أوميكرون

قال الدكتور هشام قدورة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن، إنه منذ دخول متحور "أوميكرون" إنجلترا نهاية نوفمبر تم الأعلان عن 25 ألف حالة خلال 3 أسابيع فقط.

أوضح " هشام قدورة"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن 65% من الإصابات الجديدة فى أنجلترا أصيبت بمتحور أوميكرون.

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن، المتوقع خلال 3 أسابيع أن تصبح أصابات متحور أوميكرون هى السائدة فى انجلترا.

سرعة الانتشار

وتابع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بلندن: معدل سرعة انتشار سلالة أوميكرون تساوي 5 أضعاف سرعة انتشار الدلتا، لكنها أقل خطورة.

وأضاف هشام قدورة أن أعراض أوميكرون تتشابه مع أعراض البرد الشديد والعطس والرشح واحتقان في الزور والصداع وتكسير في الجسم.