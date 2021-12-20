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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

نجوم خلف القضبان
نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

وقع العديد من نجوم الفن والغناء في ازمات مختلفة بعضها انتهت بعد مشادات بسيطة والبعض الاخر وصل الي ساحات المحاكم وكان اخرهم ازمة الفنان شادب خلف والذي تم اتهامه بالتحرش بـ7 فتيات ومحالولة اغتصابهن وهتك عرضهن .

نجوم في ورطة 

أثار الفنان شادى نبيل خلف، حالة من الجدل الواسع وشغل الرأي العام حيث تعقد اليوم ثانى جلسات محاكمته لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

 

ولم يكن شادى خلف الأول والذى اتهم من المشاهير فى قضايا مخلة بالشرف أو غير أخلاقية، بل هناك عدد من النجوم الذين تعرضوا إلى هذه النوعية من القضايا ولكن مع اختلاف أنواعها. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

تحرش هتك عرض نجوم

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