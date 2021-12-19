كأس الكونفيدرالية .. تأجيل مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوبار

قرر الاتحاد الأفريقي، تأجيل لقاء شبيبة القبائل الجزائري وضيفه رويال ليوبار من إيسواتيني.

وكان من المفترض إقامة المباراة، الإثنين المقبل، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم يذكر شبيبة القبائل، الذي نشر الخبر على صفحته بموقع التواصل فيس بوك، سبب تأجيل المباراة، لكن يبدو أن ذلك يرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وكان يفترض إقامة المباراة في 5 ديسمبر الحالي، لكن الكاف قرر تأجيلها بناء على طلب من السلطات الصحية الجزائرية، خشية انتشار أوميكرون، الذي كان بدأ في الظهور بجنوب أفريقيا.

يذكر أن شبيبة القبائل خسر 0-1 في مباراة الذهاب.

