أرباح الإسكندرية للأدوية تتراجع الى 36 مليون جنيه خلال 4 أشهر

الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن انخفاض صافي أرباحها بنحو 34.1 خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري 2021-2022.



وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تسجيل صافي ربح بلغ 35.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 54.28 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشارت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إلى تراجع إيراداتها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 380.6 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 385.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2021، أرباحاً بلغت 33.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباحاً بلغت 44.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 307.62 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 304.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.



وتأسست شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية المعروفة باسم: الإسكندرية للأدوية فى يوليو 1991 وتم ادراجها في البورصة المصرية منذ فبراير 1995.



وتعمل الإسكندرية للأدوية في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الصناعات الدوائية.

