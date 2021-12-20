غدا.. معرض الكتاب المجانى بتجارة عين شمس



تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس معرض الكتاب المجانى، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢١، ٢٢ ديسمبر بالدور الارضى بمبنى الدكتور حسن غلاب .

يأتى المعرض بإشراف وتنظيم الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكليه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان حسين مدير وحده دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه ورائد اسره انفينتي.

واوضح الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة أن المعرض، يضم مجموعة كبيرة من الكتب تقدم مجانا للطلاب ،بهدف تشجيعهم على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التى من شأنها أن تمد الفرد بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر، مشيراً إلى أهمية المعارض فى توفير الكتب المتنوعة فى شتى المجالات بشكل يشجع على الإقبال على القراءة لما لها من دور في تنمية معارفه وبناء شخصيته .