بالروب الأبيض.. لاميتا فرنجية تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة وجذابة

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت عارضة الازياء اللبنانية بإطلالة ساحرة وجذابة، وهي ترتدي الروب الأبيض بأكمام طويلة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر التعليقات.



وتركت لاميتا فرنجية شعرها الطويل منسدلا علي ظهرها بطريقة انسيابية، وأكملت اطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الميكاب، لتبرز من رقة وجمال ملامحها.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.



وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.