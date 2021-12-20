وزير المالية: تعديلات قانون القيمة المضافة تأتي في صالح الصناعة

أكد وزير المالية محمد معيط، أن هناك فصل بين تعديلات قانون القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون القيمة المضافة تأتي في صالح الصناعة.

وقال وزير المالية - في تصريح لقناة "صدى البلد" الفضائية مساء امس الأحد، إن تعديلات قانون القيمة المضافة في صالح الصناعة، مبينًا أن مصنع يستورد ماكينات يحصل عليه 5% سابقًا، ولكن التعديلات تعلق القيمة وحين يبدأ خط الإنتاج في العمل تسقط الضريبة.



وأضاف وزير المالية أنه تم إعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة والبذور والتقاوي والمواد الكيماوية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بإعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإنتاج.

وأضاف أنه لا يوجد أي أعباء في التعديلات وتحدثنا مع الشركات العالمية العاملة في المجال وتم فرض ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن مجلس النواب أيد هذه التعديلات، كما تم رفع الضريبة عن المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع الاستثمار.

