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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تناقش رسالة دكتوراه حول مزارع الرياح والشمس المجمعة

صدى البلد

كشفت دراسة رسالة دكتوراه نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " مزارع الرياح والشمس المجمعة المرتبطة بشبكات القدرة وتطبيقاتها التربوية ".
تهدف الدراسة  إلى:

1- الوصول لأفضل أساليب تجميع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة العامة .
2- تصميم برنامج تدريبي لتنمية معارف ومهارات وسلوكيات موجهي الكهرباء بمحافظة المنوفية  .

أعد الدارسة الباحث أحمد محمد سويد بكلية التكنولوجيا والتعليم و باشراف - الدكتور علوي عيسي الخولي أستاذ إلكترونات القوي– كلية الهندسة – جامعة المنوفية ،  الدكتور حسام يوسف عبدالحميد أستاذ الآلات والقوي - كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان، الدكتور محمود فوزي بدوي أستاذ أصول التربية - كلية التربية – جامعة المنوفية ، الدكتور  حلمي السيد عواد أستاذ مساعد  - كلية التكنولوجيا والتعليم -  جامعة حلوان
و برعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم  والدكتور وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – بكلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان.
كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

1.الدكتور علوي عيسي الخولي أستاذ إلكترونات القوي– كلية الهندسة – جامعة المنوفية   رئيس
2. الدكتور هيثم زكي عزازي  أستاذ إلكترونات القوي– كلية الهندسة – جامعة المنوفية   مناقش
3.الدكتور حسام يوسف عبدالحميد  أستاذ الآلات والقوي - كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان مشرف ومناقش
4. الدكتور محمود فوزي بدوي  أستاذ أصول التربية - كلية التربية – جامعة المنوفية مشرف ومناقش
5.الدكتور محمد إبراهيم طه  أستاذ أصول التربية - كلية التربية – جامعة طنطا     مناقش
وأظهرت الدراسة التي نالها الباحث بتقدير ممتاز  باجماع الأراء بانة يمكن تجميع طاقة الرياح والشمس وربطها بالشبكة العامة مع تطبيقاتها التربوية. 

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وأوضحت الدارسة ل" صدي البلد " ان الرسالة خلصت في تصميم نظام روبوتي لصيانة مواسير المياه وتطبيقاتها التعليمية وبذلك أصبح تصميم الروبوت لصيانة مواسير المياه من الداخل . ومن خلال هذة النتائج الهندسية قام الباحث بتصميم وحدة تدريبية لتنمية مهارات طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم  وبتطبيق هذه الوحدة التدريبية بالخطوات اللازمة للتأكد من صحتة وسلامة تطبيقة والتأكد من فاعليته فى اكساب طلاب عينة البحث المعارف والمهارات المراد اكسابها لهم.
اقتراحات للعمل في المستقبل:
1- دراسة طرق تجميع  طاقة الرياح من مزارع الطاقة  المائية 
2 – دراسة تطوير مناهج الطاقة المتجددة بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم.

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