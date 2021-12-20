عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشتاء على الطرق | استعدادات المرور لـ الطقس السيء.. و10 نصائح لقيادة آمنة

قيادة السيارات
قيادة السيارات

تتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بأكملها بصورة مستمرة لإغلاقها في حالة الطقس السيء، فى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين.

وتجري غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد أماكن السيول، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام السير عليها ومستويات الرؤية.

المرور: إغلاق طريق بورسعيد - الإسماعيلية بسبب الشبورة

كما يتم التوجيه باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، وتوجيه الإدارة رسائل لقائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

أيضا تشمل خطة الإدارة العامة للمرور على الطرق في الطقس السيء، تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس، مع التنسيق مع كافة غرف عمليات المحافظات، وعمليات الهيئة العامة للإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأيضا غرف عمليات قطاع الحماية المدنية.

وفي حالات الطوارئ والخطر يجب الاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السریع على رقم 01221110000 .

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.
2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.
3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.
4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.
5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.
6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.
7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.
8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

الطرق حالة الطقس الاستعدادات الاستعدادات المكثفة وزارة الداخلية أمن المواطنين المرور

موضوعات متعلقة

الإمارات تطبق نظام المرور الأخضر لدخول الجهات الحكومية

ترشيحاتنا

شبانة يكشف تفاصيل جلسة بيبو وموسيماني مع لاعبي الأهلي قبل السوبر.. فيديو

"فتح أبواب القلعة المغلقة".. استشاري تطوير القاهرة التاريخية يزف بُشرى للمواطنين والسائحين|فيديو

3 هواتف ذكية رائدة هي الأغلى في 2021

تنافس تسلا 3 .. نيو تكشف رسمياً عن ET5 الكهربائية |صور

أبرزها رسوم الطلبات.. 7 موارد يتكون منها صندوق التمويل العقاري

دعاء في جوف الليل.. ردده لعلها ساعة إجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

5 نصائح اتبعوها أثناء العواصف الرعدية.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ