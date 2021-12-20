عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 أيام للتحقيقات.. النيابة تُقرر حبس المُتهمين بقتل شاب ذبحًا في سوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حبس أربعة أشخاص من بينهم شقيقتين؛ إثر اتهامهم بقتل شاب طعنًا ثم ذبحًا، وألقوا بجثته في مياه النيل بدائرة المركز، ويُذكر أن موقع الجريمة كان مشغل بإحدى الجمعيات الشرعية بالمراغة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني مفصولة الرأس بمياه النيل بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، حيث وجدت رأس الفقيد في إحدى الكياس السوداء بالقرب من مقام الشيخ صاحي بجوار "النيل" الذي وجد به الجثمان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية مفصولة الرأس، بمياه النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "السيد. إ - 35 سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز"، مُبلغ باختفاؤه منذ اسبوعٍ مضى، وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة شقيقتين، حيث كانت تجمع القتيل علاقة غير شرعية بإحداهما وصور لها فيديو في أوضاع غير لائقة وأخذ يستخدمه في تهديدها.

تمريض سوهاج تحصد المركز الأول فى مسابقة الرسم على الأسفلت

استدرجا الشقيقتين القتيل في مشغل بدائرة مركز المراغة، بمساعدة شابين أخرين، ومن ثم قررا التخلص منه، فسددت إحداهما طعنة له بواسطة مقص كان بجانبها، بينما سددت له الأخرى عدة طعنات بواسطة سكين ثم ذبحاه وألقوا به في مياه النيل "محل العثور عليه".

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة لمحاولة اعتدائه على إحدى الشقيقتين أثناء مقابلتهم في المشغل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أصدرت حُكمها المُتقدم.

سوهاج قتل شقيقتين طعن ا ذبح ا مفصولة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 20-12-2021

ترشيحاتنا

حدث ليلا| تسجيل 919 حالة جديدة بفيروس كورونا.. تعليق الدراسة في 9 محافظات ونادية الجندي تفاجئ جمهورها

تصريحات مفاجئة من الصين حول العلاقات مع الولايات المتحدة

ناسا تنشر تسجيلا يرصد صوت قمر المشترى| فيديو

4 مليارات جنيه.. البنك الزراعي: 45 ألف أسرة تستفيد من مبادرة إسقاط الديون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تساقط الثلوج والحرارة تحت الصفر.. الشتاء يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب تتجه للارتفاع.. ومفاجأة في عيار 21

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ