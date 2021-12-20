4 أيام للتحقيقات.. النيابة تُقرر حبس المُتهمين بقتل شاب ذبحًا في سوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حبس أربعة أشخاص من بينهم شقيقتين؛ إثر اتهامهم بقتل شاب طعنًا ثم ذبحًا، وألقوا بجثته في مياه النيل بدائرة المركز، ويُذكر أن موقع الجريمة كان مشغل بإحدى الجمعيات الشرعية بالمراغة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة شاب ثلاثيني مفصولة الرأس بمياه النيل بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة، حيث وجدت رأس الفقيد في إحدى الكياس السوداء بالقرب من مقام الشيخ صاحي بجوار "النيل" الذي وجد به الجثمان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية مفصولة الرأس، بمياه النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "السيد. إ - 35 سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز"، مُبلغ باختفاؤه منذ اسبوعٍ مضى، وأثبتت التحريات أن وراء الواقعة شقيقتين، حيث كانت تجمع القتيل علاقة غير شرعية بإحداهما وصور لها فيديو في أوضاع غير لائقة وأخذ يستخدمه في تهديدها.

استدرجا الشقيقتين القتيل في مشغل بدائرة مركز المراغة، بمساعدة شابين أخرين، ومن ثم قررا التخلص منه، فسددت إحداهما طعنة له بواسطة مقص كان بجانبها، بينما سددت له الأخرى عدة طعنات بواسطة سكين ثم ذبحاه وألقوا به في مياه النيل "محل العثور عليه".

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة لمحاولة اعتدائه على إحدى الشقيقتين أثناء مقابلتهم في المشغل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أصدرت حُكمها المُتقدم.