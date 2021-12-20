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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصبح ضيفا ثقيلا| رشا مجدى: الشتاء يكشر عن أنيابه ..فيديو

طقس بارد
طقس بارد

قالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن فصل الشتاء هذا العام بدأ يكشر عن أنيابه، وأصبح ضيفاً ثقيلاً علينا.

وأضافت  الإعلامية رشا مجدى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن درجات الحرارة أصبحت فى انخفاض ملحوظ جداً، مع فرص سقوط الأمطار على العديد من المحافظات.

وتابعت الإعلامية رشا مجدى، أن حالة الطقس اليوم سنشهد بها انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، و أمطار مابين متوسطة وغزيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (مطروح -بلطيم- دمياط -بورسعيد ) يصاحبها أمطار متوسطة وأحيانا تكون رعدية .

ونوهت إلى  استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على الدلتا والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن  تؤثر السحب الممطرة  على شمال سيناء مع الوقت.

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، انخفاضا ملحوظا وكبيرا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة في 19 محافظة بالجمهورية تحت 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، يقابلها انخفاض درجات حرارة خلال ساعات النهار أيضا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأحوال الجوية، بالبلاد تواصل تأثرها بموجة حالة عدم الاستقرار في الطقس الذي شهدتها معظم محافظات الجمهورية، والمتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية، على البلاد تشهد موجة أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق بالسواحل الشمالية والدلتا وتحديدا ( مطروح - الإسكندرية - السلوم - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الدقهلية) ومناطق من جنوب الدلتا أيضا ( الشرقية - الغربية - المنوفية).

وخلال ساعات الليل، تكون الأحوال الجوية، شديدة البرودة على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل في 19 محافظة ومدينة، كالتالي:
- ( القاهرة، طنطا، شبين الكوم، الفيوم، بني سويف، قنا، الأقصر، أبوسبمل، الوادي الجديد، سيوة) تكون الحرارة 7 درجات ليلا.
- ( رفح - دمنهور - إدفو) تسجل الحرارة 9 درجات ليلا. 
- ( السلوم - المنصورة - أسوان) تسجل الحرارة 8 درجات ليلا. 
- ( نخل) تسجل درجة واحدة ليلا. 
- ( سانت كاترين) تكون درجات الحرارة تحت الصفر وتسجل "سالب 1".

كشفت "إيمان شاكر" مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأيام القادمة، قائلة:" بعض المحافظات ستسجل درجات حرارة تحت الصفر، مثل سانت كاترين ووسط سيناء، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 2 تحت الصفر".

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مما يلي :
- الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات المعدنية. 
- ملامسة أعمدة الإنارة. 
- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية. 
- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار. 
- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :

القاهرة الصغرى 07 والعظمى  15

شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 15

طنطا الصغرى 07 والعظمى 15

دمنهور الصغرى 09 والعظمى 16

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 15

بلطيم الصغرى 10 العظمى 16

مطروح الصغرى 10 والعظمى 15
 

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