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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وصف جونسون بـ"البطل".. طرد وزيرة الثقافة البريطانية من "واتس" الحزب الحاكم

وزيرة الثقافة البريطانية
وزيرة الثقافة البريطانية

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن طرد وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، من مجموعة خاصة بحزب المحافظين الحاكم عبر تطبيق واتس آب، بعدما دافعت عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، وحثت أعضاء البرلمان على إظهار "قدر بسيط من الولاء" له.

وحسب "بي بي سي"، كثرت الرسائل داخل هذه المجموعة، عقب استقالة وزير الدولة لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لورد ديفيد فروست، السبت.

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وتضم هذه المجموعة التي تسمى بـ"بريكست عالمي نظيف" ما يزيد على مئة عضو برلماني من حزب المحافظين.

وبعد ادعاءات بأن استقالة فروست كانت "كارثة" و"ضربة قاسية" لجونسون، وصفت دوريس رئيس الوزراء بـ"البطل"، لكن الوزير السابق ستيف بيكر طرد دوريس من المجموعة، معلقًا على الأمر بالقول: "كفى يعني كفى".

ويواجه رئيس الوزراء انتقادات متصاعدة من عدد من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، خاصة فيما يتعلق بتبني مزيد من الإجراءات لمواجهة انتشار كورونا والتعامل مع متحور أوميكرون.

وعلى الرغم من استيائه من حزبه، رفض وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، استبعاد فرض إجراءات أكثر لمواجهة كوفيد، وقال لـ"بي بي سي": "ليس هناك ضمانات مع هذا الوباء".

وزيرة الثقافة البريطانية بريطانيا نادين دوريس حزب المحافظين الحاكم رئيس الوزراء بوريس جونسون

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