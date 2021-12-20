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أخبار البلد

الزراعة: التغيرات المناخية تمس كل بيت على مستوى العالم

الدكتور شاكر أبو
الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الأرصاد الجوية

قال الدكتور شاكر أبو المعاطى استاذ مناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ، إن التغيرات المناخية تمس كل بيت على مستوى العالم لذا يجب تضافر الجهود والتوافق والتناغم بين الجهات البحثية والجامعات من تطوير أبحاثها فى هذا المجال لأنها ابحاث تعمل على تحقيق الأمن والأمان الغذائى فى الحاضر والمستقبل والمحافظة على مقدرات الدولة المصرية.
 

وأكد أبو المعاطى خلال مشاركته فى مؤتمر التغير فى المناخ المواجهه والتحديات تحت رعاية سيادة الرئيس و فضيلة شيخ الأزهر و الدكتور رئيس جامعة الأزهر أن هناك آثارا كبيرة من تغير المناخ على القطاع الزراعى وما يترتب عليه من نقص فى الإنتاجية زيادة معدلات الرى نتيجة الحرارة العالية أو الرى عند التعرض لموجات الصقيع وزيادة معدلات انتشار الأمراض والحشرات وزيادة ارتفاع الماء الأرضى والجفاف الذى يواجهه بعض المناطق.

 

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و أضاف استاذ مناخ ورئيس قسم الأرصاد  الجوية أن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة فى كيفية المواجهة من قبل الدولة ، كما تعمل على استنباط أصناف وهجن جديده تتحمل تلك الاجهادات تغير مواعيد الزراعة والسياسة الصنفية وتطوير نظم الرى واهم نقطة فى التركيز على الأبحاث الملامسة للظاهرة.

الأرصاد الجوية وزارة الزراعة الزراعة التغيرات المناخية مستوى العالم العالم

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