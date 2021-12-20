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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسات علاجية لأكرم توفيق في معسكر الأهلي بالدوحة

صدى البلد

أدى أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي بعد شكواه من بعض آلام في العضلة الأمامية، نتيجة كدمة قوية تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وحصل أكرم توفيق على راحة من المشاركة في مران الفريق الذي أقيم أمس الأحد، بعدما فضل الجهاز الفني منح اللاعبين الدوليين راحة للتخلص من الإجهاد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة واختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات قبل مباراة الرجاء.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث توج الأهلي بلقب النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

 

اكرم توفيق النادي الأهلي المنتخب الوطني بطولة كأس العرب كأس السوبر الأفريقي

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