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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة جنوب الوادي: 264 ألف مواطن ترددوا على مستشفياتنا.. و174 قافلة ضمن حياة كريمة

الدكتور يوسف الغرباوي
الدكتور يوسف الغرباوي

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بـ محافظة قناة، إن الدولة اعتمدت فى موازنة 2021، 753 مليونا و 443 ألفا، ومن الموارد الذاتية للجامعة 258 مليونا أى جميع الأموال وصلت لـ مليار جنيه.


وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي خلال مداخلة ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أنه فى العام الحالي تم اعتماد 828 مليونا من خزانة الدولة، 420 مليونا من جهود الجامعة الذاتية ووصلت أجمالي الأموال لـ مليار و 249 مليون جنيه.


وأشار إلى أنه فى العام المقبل سيكون هناك مليار و 503 ملايين جنيه، وبهذه الأرقام نجد دعم الدولة لـ الجامعات، وما يتم فى الصعيد.


ولفت إلى أن الدولة وفرت الكثير من أجل علاج المواطنين وتقديم خدمات صحية مميزة لهم، مؤكدًا أن هناك 261 مليون من الدولة و 25 مليون من الجهود الذاتية توفرت لـ المستشفيات .


وأوضح أن الجامعة قدمت علاج بالمجان وصلت لـ أكثر من 19 ألف حالة، و علاج على نفقة الدولة وتأمين صحة و تعاقدات وصلت لـ أكثر من  10387 مواطن، و تم أجراء عمليات وصلت 20400 عملية، و العيادات الخارجية استقبلت أكثر من 99 ألف مواطن، وحالات الاستقبال عبر سيارات الإسعاف وصلت لأكثر من 96 ألف حالة.


وأكد أن عدد المواطنين الذين ترددوا على الجامعة وصل لـ أكثر 264 ألف حالة، و الجميع يعمل من أجل تقديم الأفضل لـ المواطنين.


وكشف أن مبادرة حياة كريمة هى الأضخم فى تقديم الخدمات، وأن الجامعة استهدفت قري كثيرة، وتم تقديم 174 قافلة، ومن ضمن هذه القوافل 47 قافلة بأجمالي تكلفة وصلت لـ 240 ألف جنيه.
 

محافظة قناة قناة جامعة جنوب الوادي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة

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