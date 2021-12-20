شبكة طرق وبنية تحتية.. وزير الرياضة: قادرون على استضافة كأس العالم

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لكأس العالم شرف كبير نسعى جميعا لتحقيقه فى الفترة المقبلة.

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة أن مصر حاليا أصبحت مؤهلة لاستضافة أى حدث رياضى مهما كان حجمه مثل كأس العالم أو الدورات الأولمبية فى ظل ما تمتلكه من بنية تحتيه هائلة ساهمت فى تواجد مصر فى مصاف الدول الكبرى المالكة لتلك الهيئات .

وأوضح صبحى أن الدولة المصرية فى المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم كل الدعم والمساندة والتوجيه بالاهتمام الكبير بالبنية التحتية وانشاء الصروح الرياضية فى كل المحافظات من أجل التجهيز لاستضافة كافة الأحداث الرياضية وبالفعل نجحت مصر بقوة فى التواجد بقوة بين الدول الكبرى فى استضافة الأحداث الرياضية فى الأعوام الأخيرة وظهرت جليا فى العام الذى أوشك على الانتهاء بعد أن ساهمت مصر فى عودة الرياضة من جديد الى الملاعب بعد أن تسببت كورونا فى الغاء العديد من البطولات وتأجيلها فى دول كبرى ولكن مصر كانت فى الموعد واستضافت بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخها ونجحت بقوة ونالت اشادة العالم أجمع .

وأشار وزير الرياضة الى أن مصر حاليا تمتلك مدينة مصر الدولية فى العاصمة الادارية الجديدة وهى أحدث المدن الرياضية وعلى أحدث طراز وبها العديد من الملاعب المتعددة بالاضافة الى بنية تحتية فى كافة المحافظات المختلفة بالاضافة الى شبكة طرق عالمية تمكنا من استضافة أى حدث عالمى .

تصريحات إنفانتينو

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "kick off" الجنوب إفريقية عن قدرة دول شمال إفريقيا في استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019 ، واستكمل رئيس ال "فيفا " حديثه بأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم مما يتيح الفرصة لدول شمال إفريقيا.

وقد قال "أنفانتينو": "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي أسبانيا والبرتغال عرضوا استضافة البطولة بشكل مشترك وكان للمغرب رغبة قوية في المشاركة معهما ولكنهما قدموا طلبهم دون المغرب وفضلوا عدم إدراج دولة إفريقية في ملف استضافة البطولة".

وأضاف إنفانتينو إلى حديثه قائلا: "بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم ولكن المغرب فقط التي تقدمت بملفها حتى الآن".

وتحدث عن بطولة كأس العرب وقال: "أعتقد أن كأس العرب فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت البطولة بكل المقاييس".