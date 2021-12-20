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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب سوء الطقس.. سقوط لافتات اعلانات وأعمدة إنارة في الإسماعيلية

سقوط لافتات واعمدة
سقوط لافتات واعمدة الإنارة بالإسماعيلية

تلقت غرفة عمليات حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، عدد من البلاغات الخاصة بسقوط لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة بالشوارع بسبب تعرض البلاد لحالة من الطقس السيء.

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من جهتها، قالت إدارة حي ثالث ، إنه في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، وتعليمات محمود الصوري رئيس حي ثالث بضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي مشكلات تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

 

و تلقي المركز الإعلامي لحي ثالث و غرفه المتابعة بلاغين بوجود " عامودين مائلين " علي الفور توجهت أطقم الكهرباء والطوارئ بقيادة المهندس أسامة أحمد و أيمن عبدالخالق، وتحت إشراف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس الحي، وتم تأمين الأعمدة وإعادة " زرعها ".

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كما تم تأمين ثلاث أعمدة أخري بوضع " صبة خرسانية " عند قاعدتها إستباقاً لأي مشكلة تظهر خلال موجة الطقس السيئ.

 

وفي سياق متصل، تابعت الأطقم تراكمات المياه وبالوعات تصريف الأمطار ومخرات السيول والتي يبلغ عددها ١٣٥ بنطاق الحي.

 

و تم رفع تراكم للمياه من نطاق الحي وري عدد من المسطحات بالماء وكذلك تسليك بالوعتي صرف أمطار لتعاود العمل بكفاءة بعد انسدادهم علي إثر كميه المياة و الاتربة  الكبيرة التي تسربت إليهم خلال هطول المطر.

 

و تستمر غرفة العمليات والمركز الاعلامي في متابعة الاحداث حتي إنتهاء موجه الطقس السيئ.
وكانت وزارة التنمية المحلية، قد وجهت باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال  الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية ، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء . 

وطالبت وزارة التنمية المحلية باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار . 

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، علي  استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية ، مطالبا المواطنين  بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.

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