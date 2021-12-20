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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء التحضير للموسم الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"

يوميات زوجة مفروسة
يوميات زوجة مفروسة

يقوم المخرج أحمد نور، بتحضيرات العمل حاليا لمسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" الجزء الخامس استعداد لطرحه لموسم رمضان ٢٠٢٢.

وأكد المخرج أحمد نور، في بيان صحفي أن الجزء الخامس مفاجأة للجمهور وسيقوم بمناقشة عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور وخاصة بعد نجاح الأجزاء السابقة وتخطيها مليار مشاهدة علي جميع منصات التواصل الاجتماعي.

 "يوميات زوجة مفروسة أوي" بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوي عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني  وأحمد سالم وداليا الخولي.

خالد سرحان بطل المسلسل 

وقال الفنان خالد سرحان في لقاء تلفزيوني سابق له، إن السيناريو من يحكم اختياره للدور ومسلسل خيانة عهد يعتبر نقلة  بالنسبالي بعد مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي لأنه كان وراه على طول وكانت الشخصيات مختلفة تمامًا عن بعض".

وأضاف خالد سرحان خلال حواره ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي " :" أهم حاجة لتقمص الدور هو مذاكرة الشخصية  كويس لأن الموضوع عامل زي الثانوية العامة كل ما تذاكر اكتر تاخد درجات أكتر "

وتابع خالد سرحان رأيه في العلاقة الزوجية قائلا:" الممثل لازم يكون عنده مساحة ولوملقهاش هيطلق لأن الفنان لو معندوش مساحة مش هيعرف يبدع ويشتغل لأنك في لحظات بتبقى محتاج أنك تكون منعزل تماما عن أي مشتتات  ".

وأوضح خالد سرحان سبب عدم استمراره في الكتابة قائلا:"  الكاتب مينفعش يعمل حاجة تانية جنب الكتابة وأن مكانه الوحيد المكتب لأن طول ما عضلة الكتابة شاغلة هو كاتب كويس أول بيفصل شوية العضلة دي بتتعب وعشان كده الكاتب لازم يكتب باستمرار حتى لو هيرمي الحاجات دي في الدرج".

وذكر خالد سرحان :" أمي توفت وأنا في سن صغير ووالدي كان رافض فكرة التمثيل ولو الأب قال لابنه حاجة زي كده ممكن يكون عنده حق لأن الشغلانة دي مهنة من لا مهنة له يعني ممكن تشتغل انهاردة وتقعد سنة متشتغلش ".

يوميات زوجة مفروسة أوي رمضان 2022 المخرج أحمد نور داليا البحيري يوميات زوجة مفروسة

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