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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.

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