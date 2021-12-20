البحوث الفلكية: غدا أقصر نهار وأطول ليل في السنة

قال أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إن غدًا الثلاثاء 21 -12-2021، سيبدأ توقيت الانقلاب الشتوي فلكيًا، مؤكدًا أن هذا ليس له علاقة بتغير الأحوال الجوية، فالمعنى بها هيئة الأرصاد الجوية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن غدًا هو ذروة الشتاء التي تشهد الانقلاب الشتوي ويعني أقصى ميل لمحور دوران الأرض حول الشمس، ويكون أقصر نهار وأطول ليل في السنة.

وكشف أنه بعد غد سيبدأ النهار يزداد تدريجيًا حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس المقبل.



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء 21 ديسمبر هو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي .

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن هذا هو اليوم الذي تصل فيه رحلة الشمس السنوية (الظاهرية) عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا في السماء ، في كوكبة الجدي عند ميل 23.5 درجة جنوبًا ، ليكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية : في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة ،وهو اليوم الأول من الصيف.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدولا يوضح أوقات شروق الشمس وغروبها في القاهرة حول الانقلاب الشمسي ، حيث أنه في هذا الوقت من العام ، يتغير وقت الظهر ( اللحظة التي تظهر فيها الشمس في اعلى نقطة في السماء) دقيقة تقريبًا كل يوم.

وقال معهد البحوث الفلكية في بيان له : في بعض الأشهر ، يمكن أن تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة ، في ما يمكن التنبؤ به ويتكرر كل عام. وينشأ هذا من تأثيرين:

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى تغير معدل حركة الشمس على مدار العام ، بحيث يكون أسرع في الانقلابات ، وأبطأ في الاعتدالات ، وذلك لأن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة ، ولكنه بيضاوي الشكل قليلاً ، وهذا يعني أن سرعته المدارية تتغير خلال العام. كما ينتج هذا من ميل محور دوران الارض

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية : كلا هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس بزيادة او نقصان بضع ثوانٍ من الوقت الذي يستغرقه الانتقال من ظهر يوم واحد إلى ظهر اليوم التالي ، ومع ذلك ، يستمر العمل بمعدل ثابت بساعات العمل في جميع أوقات السنة. هذا يعني أنه في تلك الأوقات من العام عندما تكون الأيام أقصر من 24 ساعة ، يأتى وقت الظهيرة مبكرا وعندما تكون الأيام أطول من 24 ساعة ، يأتي الظهر متأخرًا كل يوم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه في الأول من ديسمبر يكون اليوم أكثر من 24 ساعة بشكل طفيف، وبالتالي فإن وقت الظهيرة يكون متأخرا دقيقة تقريبًا كل يوم ، وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية : يؤثر هذا أيضًا على أوقات شروق الشمس وغروبها حيث يمكن تمييز يوم الانقلاب الشتوى شروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها مما يعنى اقصر نهار واطول ليل بنصف الكرة الشمالى والعكس بنصف الكرة الجنوبى.