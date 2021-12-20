عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: غدا أقصر نهار وأطول ليل في السنة

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

قال أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إن غدًا الثلاثاء 21 -12-2021، سيبدأ توقيت الانقلاب الشتوي فلكيًا، مؤكدًا أن هذا ليس له علاقة بتغير الأحوال الجوية، فالمعنى بها هيئة الأرصاد الجوية.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن غدًا هو ذروة الشتاء التي تشهد الانقلاب الشتوي ويعني أقصى ميل لمحور دوران الأرض حول الشمس، ويكون أقصر نهار وأطول ليل في السنة.

وكشف أنه بعد غد سيبدأ النهار يزداد تدريجيًا حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس المقبل. 
 

 

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء 21 ديسمبر هو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي .

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن هذا هو اليوم الذي تصل فيه رحلة الشمس السنوية (الظاهرية) عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا في السماء ، في كوكبة الجدي عند ميل 23.5 درجة جنوبًا ، ليكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية : في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة ،وهو اليوم الأول من الصيف.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جدولا يوضح أوقات شروق الشمس وغروبها في القاهرة حول الانقلاب الشمسي ، حيث أنه في هذا الوقت من العام ، يتغير وقت الظهر ( اللحظة التي تظهر فيها الشمس في اعلى نقطة في السماء) دقيقة تقريبًا كل يوم.

وقال معهد البحوث الفلكية في بيان له :  في بعض الأشهر ، يمكن أن تصل الأيام إلى 20 ثانية أطول أو أقل من 24 ساعة ، في ما يمكن التنبؤ به ويتكرر كل عام. وينشأ هذا من تأثيرين:

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى تغير معدل حركة الشمس على مدار العام ،  بحيث يكون أسرع في الانقلابات ، وأبطأ في الاعتدالات ، وذلك لأن مدار الأرض حول الشمس ليس دائرة كاملة ، ولكنه بيضاوي الشكل قليلاً ، وهذا يعني أن سرعته المدارية تتغير خلال العام. كما ينتج هذا من ميل محور دوران الارض

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية : كلا هذين التأثيرين يغيران بشكل طفيف معدل حركة الشمس بزيادة او نقصان بضع ثوانٍ من الوقت الذي يستغرقه الانتقال من ظهر يوم واحد إلى ظهر اليوم التالي ، ومع ذلك ، يستمر العمل بمعدل ثابت بساعات العمل في جميع أوقات السنة. هذا يعني أنه في تلك الأوقات من العام عندما تكون الأيام أقصر من 24 ساعة ، يأتى وقت الظهيرة مبكرا وعندما تكون الأيام أطول من 24 ساعة ، يأتي الظهر متأخرًا كل يوم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه في الأول من ديسمبر يكون اليوم أكثر من 24 ساعة بشكل طفيف، وبالتالي فإن وقت الظهيرة يكون متأخرا دقيقة تقريبًا كل يوم ، وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية : يؤثر هذا أيضًا على أوقات شروق الشمس وغروبها حيث يمكن تمييز يوم الانقلاب الشتوى شروق متأخر للشمس وغروب مبكر لها مما يعنى اقصر نهار واطول ليل بنصف الكرة الشمالى والعكس بنصف الكرة الجنوبى.

 

المعهد القومي للبحوث الفلكية الانقلاب الشتوي الصيف البحوث الفلكية

ترشيحاتنا

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

الرئيس يوجه بتزويد المحاور والطرق الحيوية بجميع الخدمات

الطقس في مصر .. وصول درجة الحرارة لتحت الصفر بهذه المناطق الليلة |فيديو

البحوث الفلكية: غدا أقصر نهار وأطول ليل في السنة

جنرالات يحذرون من حرب أهلية بـ أمريكا بعد ‏الانتخابات الرئاسية 2024

هل ترك التشهد الأوسط سهوا يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الخلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

ثلوج وعواصف رعدية.. الإسكندرية تتحول إلى قطعة من أوروبا|فما مصير دراسة الاختفاء؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

علاوة سنوية وبدل 50% من الأجر الأساسى لهذه الفئة من المعلمين ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وسقوط الأمطار.. والقاهرة ستصل لـ7 درجات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ