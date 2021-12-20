أسقف ببا والفشن يهدي محافظ بني سويف المصحف الشريف

أهدى الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، محافظ بنى سويف المصحف الشريف.

وذلك ضمن الفعالية التى شهدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التي أقامتها أسرة المنتصرين بالفشن.

وافتتح المحافظ معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته أسرة المنتصرين بفناء مدرسة سان مارك بمدينة الفشن.

وأشاد بالمعرض الذي ضم تشكيلة متميزة ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة، في سبيل تعزيز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات.