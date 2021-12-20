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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف ببا والفشن يهدي محافظ بني سويف المصحف الشريف

محافظ بني سويف واسقف
محافظ بني سويف واسقف ببا

أهدى الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها، محافظ بنى سويف المصحف الشريف.

وذلك ضمن الفعالية التى شهدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التي أقامتها أسرة المنتصرين  بالفشن.

وافتتح المحافظ معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته أسرة المنتصرين بفناء مدرسة سان مارك بمدينة الفشن.

وأشاد بالمعرض الذي ضم تشكيلة متميزة  ومتنوعة من المنتجات من المشغولات اليدوية المتنوعة، والأعمال الخشبية، والتحف واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات  التي أظهرت مدى حرفية ومهارة ذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أهمية تلك المعارض التي تعتبر خطوة جادة لإبراز إبداعات ومهارات ذوي الإعاقة، في سبيل تعزيز دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات.

الأنبا اسطفانوس محافظ بني سويف الخطة الاستثمارية بني سويف ذوي الإعاقة الدكتور محمد هاني غنيم ذوي القدرات الخاصة المصحف الشريف

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