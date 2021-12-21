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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 5 طرق لتدفئة جسمك في الطقس البارد.. كل ماتريد معرفته عن البيوتين

مشروبات التدفئة
مشروبات التدفئة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

 

طبيب يوضح تاريخ مرض أكياس الشكولاتة والتشخيص والعلاج

قال الدكتور أحمد عزت أخصائي النساء والتوليد، إن مرض "أكياس الشوكولاتة"، ليس مرضا نادرا أو جديدا، وإنما بدأ الحديث عنه منذ عام 1921.


كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت عن إصابتها بمرض أكياس الشيكولاتة على المبيض، مؤكدة إجراءها نحو 5 مرات وذلك خلال حديثها في برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي.

 

عليك تناولها يوميا.. 14 طعاما للوقاية من نزلات البرد في الشتاء

تزداد الإصابة بـ نزلات البرد خلال فصل الشتاء وتسبب للإنسان الكثير من المتاعب ما يجعل الجميع يرغب فى معرفة طرق فعالة تساعد فى الوقاية منها.

وتوجد الكثير من الأطعمة الطبيعية التى تساعد فى تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد.

 

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تناول الفلفل الحار.. 5 طرق لتدفئة جسمك في الطقس البارد

يبحث الجميع  في الطقس البارد على طرق التدفئة المنزلية  الكافية، حيث إن العمل بالخارج يتسبب في آلام الجسم ، وبرودة أطراف الأصابع ، ولذلك نقدم لك  طرق تدفئة جسمك في الطقس السيئ.

 

يعالج الاكتئاب والشعر والبشرة .. كل ماتريد معرفته عن البيوتين

كشف الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، أن البيوتين أحد العناصر مجموعة فيتامينات ب  المركبة ويساعد في نمو الخلايا وفي إنتاج الأحماض الدهنية والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

 

وأضاف “ القحطاني ” عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن عنصر البيوتين يساعد في سلامة الجلد والشعر والتخلص من الاكتئاب والأنيميا.

الطقس البارد البيوتين الفلفل الحار أكياس الشكولاتة نشرة المرأة

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