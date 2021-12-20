تناول الفلفل الحار.. 5 طرق لتدفئة جسمك في الطقس البارد

يبحث الجميع في الطقس البارد على طرق التدفئة المنزلية الكافية، حيث إن العمل بالخارج يتسبب في آلام الجسم ، وبرودة أطراف الأصابع ، ولذلك نقدم لك طرق تدفئة جسمك في الطقس السيئ.

احصل على السعرات الحرارية الخاصة بك

يحتاج جسمك إلى وقود ليحرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة ، خاصةً عندما يكون الجو باردًا بالخارج.

تناول وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا ، وحاول تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى غير المصنعة.

ارتداء الجوارب للنوم

قد يبدو الأمر مضحكًا ، لكنه أفضل من أصابع القدم الزرقاء.

لن يساعد ذلك فقط في تدفئة جسمك بالكامل ، ولكن يبدو أن القدم الدافئة تشير أيضًا إلى أن الوقت قد حان للنوم. إذا لم تستطع الحصول على موضة وقت النوم هذه ، تجول مرتديًا شبشبًا دافئًا لمدة ساعة تقريبًا قبل أن تضغط على الكيس.

احرص على الحديد وفيتامين ب 12

بدون ما يكفي من الاثنين ، يمكن أن تصاب بفقر الدم ، مما يعني أن لديك عددًا قليلاً جدًا من خلايا الدم الحمراء لتأخذ الأكسجين حول جسمك. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالبرودة.

بعض الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام أو لا يمتصونه بسهولة. في بعض الأحيان يكون لدى النساء الحوامل مستويات أقل من الحديد ، لأن أجسامهن تستخدم أكثر من المعتاد. احصل على فيتامين ب 12 في الدجاج أو البيض أو السمك.

الحصول على الحديد من الدواجن والمأكولات البحرية والحمص، والخضروات الورقية الخضراء .

تدفئك طبقات قليلة أخف من طبقة ثقيلة واحدة. ابدأ بشيء رفيع ، مثل الملابس الداخلية الحرارية التي تقضي على الرطوبة.

أضف عازلًا مثل السترة السفلية أو سترة الصوف في المنتصف. استخدم سترة واقية كغطاء خارجي. تبدو ثلاث طبقات مكانًا رائعًا ، لكن يمكنك التعديل. فقط أضف طبقة أخرى إذا كنت لا تزال باردًا وخلع واحدة عندما تكون ساخنًا.

تناول الفلفل الحار

تلاحظ القليل من التعرق على جبينك عندما تأكل فلفل الهالبينو لأن الطعام الحار يدفئ جسمك حرفيًا.

إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة مثل القرحة، يمكن أن يكون النظام الغذائي الحار ليس مفيدًا لك. فقط لا تبالغ في ذلك ، خاصة إذا لاحظت أنك لست على ما يرام بعد ذلك.

تحريك جسمك

اذهب للتمشية أو الركض، إذا كان الجو باردًا جدًا بالخارج ، قم ببعض تمارين القفز أو تمارين الضغط أو غيرها من التمارين داخل المنزل.

فهو لن يدفئك فحسب ، بل يساعد أيضًا في بناء عضلاتك والحفاظ عليها ، مما يؤدي أيضًا إلى حرق السعرات الحرارية وزيادة حرارة الجسم. إذا كنت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي ، فقد تؤدي ممارسة التمارين الرياضية القوية إلى رفع درجة حرارة الجسم الأساسية ، على الأقل لفترة من الوقت.