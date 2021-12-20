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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يعالج الاكتئاب والشعر والبشرة .. كل ماتريد معرفته عن البيوتين

البيوتين
البيوتين

كشف الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، أن البيوتين أحد العناصر مجموعة فيتامينات ب  المركبة ويساعد في نمو الخلايا وفي إنتاج الأحماض الدهنية والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

وأضاف “ القحطاني ” عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن عنصر البيوتين يساعد في سلامة الجلد والشعر والتخلص من الاكتئاب والأنيميا.

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أشار “القحطاني” إلى أن الجسم يحتاج لكميات وافية من هذا الفيتامين وهي حوالي 100 مليجرام يوميًا من البيوتين حيث يساعد فى الحفاظ على سلامة الغدد العرقية والنسيج العصبي ونخاع العظام، كما يساعد في تقليل ألم العضلات.

وحذر “ القحطاني”  من نقص نسبة البيوتين في الجسم لأنها تسبب عدد كبير من المشكلات الصحية، أبرزها: الأنيميا، والاكتئاب، وسقوط الشعر، والتهاب أو شحوب بالجلد والأغشية المخاطية مع أرق وارتفاع في سكر الدم وفقدان للشهية وألم عضلي وتقرح اللسان والغثيان.

 

وعرض “القحطاني” قائمة بأهم الأطعمة المحتوية على البيوتين، وهى:  الدواجن واللحوم وخميرة البيرة والبيض المطهي ومنتجات الألبان والاسماك وفول الصويا، والحبوب مثل القمح والشعير والشوفان.
 

البيوتين الاسماك فول الصويا الأحماض الدهنية التخلص من الاكتئاب القمح والشعير ألم العضلات خميرة البيرة

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