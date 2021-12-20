عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتلقى جرعة معززة ويمدح إدارته: أنقذت الملايين حول العالم من خطر كورونا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه تلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن إدارته كانت المسؤولة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، جدد ترامب قوله إن إدارته كانت مسؤولة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا، وقال: "لقد فعلنا شيئا تاريخيا، وأنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم عندما كنا معا.. ما فعلناه شيء عظيم".

وعن تفويضات اللقاح، قال ترامب إن "أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم لا ينبغي إجبارهم على القيام بذلك".

فحص خطوط الإنتاج.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح سبوتنيك V

تفاقم أزمة الطاقة.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الحشد الذي كان متواجدا خلال اللقاء، بدأ بعد ذلك في إطلاق صيحات الاستهجان بعد أن أعلن ترامب وأورايلي أنهما حصلا على جرعة معززة، فقال ترامب: "لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، إنها مجموعة صغيرة جدا هناك".

وكان ترامب قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" في سبتمبر "أشعر أنني في حالة جيدة، ربما لن أحصل على جرعة معززة، أنا لست ضد ذلك، لكن ربما لا يكون ذلك مناسبا لي".

ترامب دونالد ترامب فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد لقاح كورونا لقاحات فيروس كورونا جرعة معززة من اللقاح

موضوعات متعلقة

فحص خطوط الإنتاج.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح سبوتنيك V

تفاقم أزمة الطاقة.. ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية

بريطانيا تسجل ثاني أعلى إصابات يومية بـ فيروس كورونا منذ بدء الجائحة

تونس.. مخاوف من انهيار المخزون الاستراتيجي من القمح والحبوب

مواقع إخبارية: رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي باق في منصبه

دقت طبول الحرب.. روسيا تهدد حلف الناتو برد عسكري حاسم.. تفاصيل

بسبب كورونا.. المغرب يعلن إلغاء احتفالات رأس السنة ويفرض حظر تجوال

الصحة العالمية: يجب القضاء على كورونا في 2022.. و«أوميكرون» أسرع من «دلتا»

ترشيحاتنا

وزير الطاقة الجزائري: نرحب باستثمار الشركات المصرية في مجال الكهرباء والمناجم

زي النهاردة.. الأهلي يخسر من الشباب السعودي عربيا ومنتخب مصر يهزم رومانيا وديا.. نوستالجيا

وزير المالية: تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى خلال أبريل المقبل

ترامب يتلقى جرعة معززة ويمدح إدارته: أنقذت الملايين حول العالم من خطر كورونا

المالية: تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة

إحالة حارس مرمى منتخب السودان علي أبو عشرين للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مرفوضة.. أحمد موسى: دولة أجنبية ستصدر بيانات ضد أحكام القضاء المصري

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجواء مرح.. أبطال "تماسيح النيل" يصورون أفيشات الفيلم | صور

أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

«كله إلا هي».. لماذا صرخ رشدي أباظة ورفض تقبيل هدى سلطان؟!

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

فيديو

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

الحزن يجتاح طنطا.. تشييع جثمان الطفل "حسام" ضحية الأمطار| شاهد

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ