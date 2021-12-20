ترامب يتلقى جرعة معززة ويمدح إدارته: أنقذت الملايين حول العالم من خطر كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه تلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن إدارته كانت المسؤولة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، جدد ترامب قوله إن إدارته كانت مسؤولة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا، وقال: "لقد فعلنا شيئا تاريخيا، وأنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم عندما كنا معا.. ما فعلناه شيء عظيم".

وعن تفويضات اللقاح، قال ترامب إن "أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم لا ينبغي إجبارهم على القيام بذلك".

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الحشد الذي كان متواجدا خلال اللقاء، بدأ بعد ذلك في إطلاق صيحات الاستهجان بعد أن أعلن ترامب وأورايلي أنهما حصلا على جرعة معززة، فقال ترامب: "لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، إنها مجموعة صغيرة جدا هناك".

وكان ترامب قال لصحيفة "وول ستريت جورنال" في سبتمبر "أشعر أنني في حالة جيدة، ربما لن أحصل على جرعة معززة، أنا لست ضد ذلك، لكن ربما لا يكون ذلك مناسبا لي".