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الطرق والكباري:الأتوبيس الترددي سيتحرك في حارات معزولة على الدائري..وتعريفة الركوب بمتناول المواطنين

صدى البلد

قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، إنّ الأتوبيس الترددي سيجول الطريق الدائري بأكمله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه ستكون هناك مواقف للسيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري تأخذ الراكب من الأتوبيس لمكانه والعكس، موضحًا أن تعريفة الأتوبيس لم يتم تحديدها بعد، وستكون في متناول المواطنين.

وأشار إلى أن الأتوبيس سيتحرك في حارات معزولة في نصف الطريق الدائري، مؤكّدًا نشر محطات للأوتوبيس على امتداد الطريق.

وأوضح أن الأتوبيس سيصل للمحطات في توقيتات محددة، فيما سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري.

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