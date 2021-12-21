حصاد عام 2021| أبرز الظواهر الفلكية المميزة.. خسوف القمر مرتين منها أطول خسوف جزئي للقمر الألف عام القادمة.. قمر دموي يظهر في السماء

خسوف القمر يحولة للون الأحمر

خسوفًا جزئي القمر لن نرى حتى عام 2669

تزينت السماء خلال عام 2021 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها والتى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر فى متابعتها و مشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة خسوف القمر.

وحدث ظاهرة خسوف القمر مرتين خلال هذا العام والمرتين لم نشاهدهم فى مصر منه أطول خسوف جزئى للقمر خلال القرن الواحد والعشرين، الذى لم يحدث منذ القرن الخامس عشر، وكان الخسوف الأول الذى شهدته الكرة الأرضية، يوم 26 مايو.

شهد عشاق علم الفلك أول خسوف كلي للقمر في عام 2021 في 26 مايو، و يُعرف الخسوف الكلي للقمر أيضًا باسم قمر الدم حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر، وسيستمر القمر الدموي في .26 مايو لمدة 14 دقيقة و 30 ثانية.

فحدث خسوف كلي للقمر أدى إلى تحول القمر فى بعض البلدان إلى اللون الأحمر الداكن فى مظهر بديع وخلاب ويعد هذا الخسوف هو أول خسوف فى عام 2021 وهذه الظاهرة الفلكية لم تحدث منذ عامين.

القمر الدموي

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن خسوف القمر يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها ( جنوب شرق أسيا– قارة أستراليا – الأمريكتين – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الجنوبية).

واستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات ودقيقتين تقريباً.

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع دقائق تقريباً. ويستغرق الخسوف الكلي 14 دقيقة وثلاثون ثانية، ولن يمكن رؤيته في مصر.

يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

أطول خسوف جزئى للقمر 19 نوفمبر

شهدنا يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر خسوف جزئى للقمر ويعد هذا أطول خسوف خلال ال 1000 عام القادمة وقد حدث الخسوف الجزئي الأخير للقمر الذي امتد لفترة أطول في 18 فبراير 1440.

وستكون المرة القادمة التي تشهد فيها الأرض خسوفًا جزئيًا للقمر طويل مثل هذا الشهر في 8 فبراير 2669.

خسوف القمر

والمدة الإجمالية لخسوف نوفمبر 2021 من اللحظة التي يدخل فيها القمر منطقة ظل الأرض حتى لحظة خروجه - حوالي 21،693 ثانية (حوالي 6 ساعات ودقيقتان) بالنسبة للخسوف غير الكلي للقمر فهذه تعتبر مده طويلة غير معتادة.

للمقارنة يعد الخسوف الجزئي في نوفمبر 2021 أطول من العديد من الخسوفات الكلية للقمر على سبيل المثال ، كانت المدة الإجمالية للكسوف الكلي ليوم 26 مايو 2021 هي 18127 ثانية (حوالى 5 ساعات 2 دقيقة 7 ثانية تقريبا) أي أقل بساعة واحدة تقريبًا.

أطول خسوف جزئى للقمر لن يرى فى مصر

واوضح معهد البحوث الفلكية أن هذا الخسوف لن يكون مرئيا من مصر حيث سيكون القمر قد غرب تحت الأفق في ذلك الوقت.

تتفق مواعيد خسوف جزئي للقمر مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا، ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه، فمن المعروف أنه يمكن مشاهدة خسوف جزئي للقمر إذا كان ستحدث ليلا فى المكان التى تتواجد فيه، فمعناه أنه يمكنك مشاهدة الخسوف بمجرد النظر نحو القمر.

أطول خسوف جزئى للقمر يغطي ظل الأرض بنسبة 97 %

يغطي خسوف جزئي للقمر ظل الأرض بنسبة 97 % تقريبا من اكتمال القمر سيتم إلقاؤها في ظل الأرض المظلم مما يستدعى أن يظهر لفترة وجيزة كخسوف كلي باللون البرتقالي أو الأحمر، وسيبدأ في الساعة 2:18 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وينتهي بحلول الساعة 4:02 صباحًا.

لماذا خسوف نوفمبر أطول خسوف جزئى للقمر منذ زمن

هذا لان دخول قمر نوفمبر فى ظل الأرض يتزامن مع وجوده عند ابعد مسافة له من الأرض (الأوج) مما يسبب نسبيا تباطئ فى سرعة دوران القمر حول الأرض.

سيحدث الخسوف الجزئى للقمر بين الساعة 06:02 و 12:03 (بالتوقيت العالمي) في 19 نوفمبر ، ستصبح الشمس والأرض والقمر في محاذاة شبه مثالية وهو اقرب جدا هندسيا من الكسوف الكلى حيث سيغطى ظل الارض 99٪ من مساحة القمر.

5 أطول خسوف جزئي للقمر من 1451 إلى 2650

1. 19 نوفمبر 2021: 21693 ثانية (6 ساعات ودقيقتان)

2. 30 نوفمبر 2039: 21609 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)

3. 9 أكتوبر 2489: 21557 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)

4. 11 ديسمبر 2057: 21532 ثانية (5 ساعات و 59 دقيقة)

5. 22 ديسمبر 2075: 21464 ثانية (5 ساعات و 58 دقيقة)

