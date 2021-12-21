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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أسعار ومواصفات بيستون B70 موديل 2022

شاهد..اسعار ومواصفات
شاهد..اسعار ومواصفات بيستون B70 موديل 2022

يقدم الصانع الصيني باقة متنوعة وسط موديلات 2022، مثل طرازات السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيثت تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، إلى جانب الانظمة الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، ومن بينها السيارة الصينية بيستون B70 موديل 2022.

 

وتأتي السيارة بيستون B70 موديل 2022 بمحرك سعته المحرك 1500 سي سي، قوة المحرك 169 حصان، عدد السلندرات 4 سلندر، ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وتعتمدت السيارة على أنظمة الجر الأمامي للعجلات.

تتمتع سيارة بيستون B70 موديل 2022 تجهيزات الأمان والسلامة والتي الحماية اللازمة في أثناء القيادة، فعلى سبيل المثال احتوت على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وجود فرامل مانعة للانزلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، مع نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

وجهزت سيارة بيستون B70 موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية من نوع الـ LED.، بالإضافة إلى وجود فتحة سقف كهربائية مع الفئة الأولى، بينما زودت الفئة الثانية بفتحة سقف بانوراما، عديدة من ضمنها ضوء خلفي من نوع LED في بعض الفئات، وبها أحزمة امان أمامية متعددة النقاط، والتي تعمل على حماية السائق.

وتعززت سيارة بيستون B70 موديل 2022 بباقة من أنظمة السلامة والأمان، فجاءت الفئة الأولى مع 2 وسائد هوائية، بالإضافة إلى وجود أحزمة أمان، واعتمدت الفئتين الثانية والثالثة من سيارة بيستون B70على نفس مواصفات الأمان المتوفرة في الفئة الأولى مع إضافة حساسات لاستشعار الصدمات الجانبية، ستائر هوائية جانبية أمامية وخلفية.

أسعار بيستون B70 موديل 2022 :

الفئة الأولى  STANDARD بسعر425000 جنيه.

الفئة الثانية  COMFORT بسعر485000 جنيه.

الفئة الثالثة  DELUXE بسعر 499000 جنيه.

الصيني SUV بيستون B70 بيستون B70 B70 موديل 2022

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