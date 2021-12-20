نانسي وعياش وأحمد سعد يحتفلون برأس السنة.. نجوم الغناء فى السخنة

يستعد نجوم الغناء، النجمة اللبنانية نانسى عجرم وسوبر ستار رامى عياش والنجم أحمد سعد لإحياء حفل بالسخنة ضمن حفلات رأس السنة.

وتتألق نانسى وعايش واحمد سعد اخر حفلا "عام 2021" يوم 31 ديسمبر والخفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريرى والذى تألق بمجموعه كبير من الحفلات هذا العام نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى .

تستعد النجمه اللبنانية نانسى عجرم بتعاون مع الملحن محمد رحيم فى عمل جديد .

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان رامي عياش، كانت أغنية «دقي يامزيكا»، التي قدمها بالتعاون مع الشاعرة منة عدلي القيعي، ومن ألحان عبد الرحمن رشدي وتوزيع النابلسي.

من جانب سعد طرح اغنية جديدة والتى تحمل اسم "منستغناش" وهيا من كلمات أمير عشماوي، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.