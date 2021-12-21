الخطيب يرفض طلب موسيماني بقطع إعارة عبد المنعم من فيوتشر لهذا السبب

رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء بقطع إعارة محمد عبد المنعم مدافع فيوتشر من الإعارة .



وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "أصبح محمد عبد المنعم كامبوس مدافع النادي الأهلي المعار لصفوف فريق فيوتشر إف سي مطلوبا من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي لكنه اصطدم بموقف الخطيب".



ونال كامبوس إشادة كبيرة من جانب موسيماني خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب وفيوتشر إف سي .



وكشف: "أخبرنا مصدر مسئول عن وجود تحفظ من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي لفكرة قطع إعارة محمد عبد المنعم حتى هذه اللحظة".



واختتم: "الخطيب أكد لموسيماني أنه يرى ضرورة احترام التعاقدات خاصة أنه كان هناك اتفاق مع إدارة فريق فيوتشر إف سي على إعارة عبد المنعم حتى نهاية الموسم كما أن المنافس سيكون في أزمة حال طلب قطع إعارة اللاعب".