عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. والدها فنان وأهم أعمالها وآخر ظهور لها فنيا

بثينة رشوان
بثينة رشوان

تحتفل اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، الفنانة بثينة رشوان بعيد ميلادها إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972.

 

ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عن بثينة رشوان :

 

هي ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى، الذي انحصرت معظم أدواره بين أدوار: القاضي - المحامي - الضابط – الطبيب.

_تخرجت في معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي.

 

 _اكتشفها المؤلف والمخرج السينمائي رضوان الكاشف، في فيلم "ليه يا بنفسج" عام 1993

 

_عملت بثينة رشوان بالإعلانات لعدة سنوات وبعد ذلك اتجهت للسينما والدراما وبدأت مشوارها عام 1991 .

 

_ من أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها أهل الطريق وهوانم جاردن سيتي والعطار والسبع بنات والجبل وشرف فتح الباب والإمام الغزالي.

 

_ تزوجت أربع مرات، ولديها 4 أبناء هم عمر، دينا، كريم، بوسي.

 

_شاركت في السينما في أعمال قليلة، منها: "عنتر زمانه" و"بنات في ورطة" و"حالة اشتباه"، و"ليه يا بنفسج".

 

 

_ لها على المسرح تجارب ناجحة منها: "جنون البنات"، "يا أحنا يا هما"، "بهلول في اسطبنول".

 

_ عادت الفنانة بثينة رشوان إلى خشبة المسرح والساحة الفنية بعد غياب كبير منذ آخر أعمالها وظهورها في مسلسل "ولاد السيدة" من حوالى 6 سنوات، حيث شاركت فى مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح البالون في موسمها الجديد، وجاءت بديلة للفنانة نهال عنبر .

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، ودارت الأحداث في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.

وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر في المكسيك عام 1995 باسم El callejón de los milagros أو Midaq Alley، وكان أول دور لسلمى حايك في السينما، ونال العديد من الجوائز على الرغم من تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي المكسيكي.

بثينة رشوان الفنانة بثينة رشوان بنة الفنان الراحل رشوان مصطفى المؤلف والمخرج السينمائي رضوان الكاشف أهل الطريق

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد هاني شاكر.. كيف كان فأل خير في حياته الزوجية والفنية

فنان تسبب بإصابتها في ذراعها.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

دنيا عبد العزيز تخضع لمسحة طبية للتأكد من تعافيها من فيروس كورونا

خالد النبوى مع شيرين رضا : اللي يفرط في حبه يبقى حمار

بالحجاب والعباءة.. إيمي سمير غانم تنشر صورا جديدة من الحرم المكي

خلال عام ونصف.. مقتل 3 مغنين أمريكيين في حوادث مختلفة

كنت في غفلة.. أدهم نابلسي يعلن اعتزال الغناء| فيديو

أخبار الفن.. نهلة سلامة وأزمة فستانها الجريء.. والإمارات ترفع الرقابة على الأفلام

ترشيحاتنا

دعاء القهر والظلم من الزوج وحكم قول «حسبي الله ونعم الوكيل»

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-12-2021

هل الشعر المستعار حرام لو كان للتزين للزوج؟.. الإفتاء تجيب

الطب الشرعي: دماء المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد تحتوي كوكايين وكحول.. تفاصيل

عيد ميلاد هاني شاكر.. أهم أعماله الفنية وصلة قرابته بالفنانة معالي زايد

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ