عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة الكاميرونية: وجود إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها

بطولة امم إفريقيا
بطولة امم إفريقيا

أكد إيزيكال مينسيب، عضو اللجنة المنظمة لبطولة امم إفريقيا، والمتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، إن وجود صامويل إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها.

وقال إيزيكال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "صامويل إيتو لديه رغبة كبيرة في اقامة البطولة بموعدها، ولديه ثقة كبيرة في نجاحها".

في سياق اخر قال الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، إن جائحة كورونا لن تعيق إقامة بطولة أمم أفريقيا، مضيفا أن أوروبا كانت تريد تأجيل إقامة بطولة الأمم الأفريقية.


وأضاف “الأدور”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من الاتحاد الأوروبي والفيفا، تأجيل بطولة الأمم الافريقية.


وتابع الناقد الرياضي، أن الفيفا أصر على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في موعد بطولة أمم أفريقيا بهدف الضغط على الاتحاد الأفريقي للتأجيل.


وأكمل أن الأوروبيين كانوا يريدون إقامة كأس الأمم الأفريقية بدون المحترفين، لافتا إلى أن الرئيس الكاميروني أكد أن الصراعات المسلحة لن تؤثر على إقامة الأمم الأفريقية.


وأردف أن السلطات في الكاميرون أعلنت عن البروتوكول الصحي لكورونا مؤخرا، مؤكدا أنه ظهر كبرياء إفريقيا لأول مرة في الإصرار على إقامة الأمم الأفريقية.

الكاميرون صامويل ايتو أمم أفريقيا إفريقيا

ترشيحاتنا

موسيماني يحذر وكيل لاعبين حاول الحديث مع أكرم توفيق للانتقال إلى تركيا

نيويورك تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

مناسب لمرضى الضغط والسكري.. فوائد المورينجا على الريق

تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف ريلمى القادم + Realme 9 Pro

دعاء في جوف الليل يشفي قلبك ويحقق أملك..ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

سوق المستعمل.. سعر ستروين DS3 موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

بعد نجاح حكاية التوحد في «إلا أنا».. 8 مشاهير هزموا المرض ووصلوا للعالمية

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ