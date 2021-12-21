وزارة الرياضة الكاميرونية: وجود إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها

أكد إيزيكال مينسيب، عضو اللجنة المنظمة لبطولة امم إفريقيا، والمتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون، إن وجود صامويل إيتو على رأس اتحاد الكرة ساعد في إقامة البطولة بموعدها.

وقال إيزيكال في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "صامويل إيتو لديه رغبة كبيرة في اقامة البطولة بموعدها، ولديه ثقة كبيرة في نجاحها".

في سياق اخر قال الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، إن جائحة كورونا لن تعيق إقامة بطولة أمم أفريقيا، مضيفا أن أوروبا كانت تريد تأجيل إقامة بطولة الأمم الأفريقية.



وأضاف “الأدور”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من الاتحاد الأوروبي والفيفا، تأجيل بطولة الأمم الافريقية.



وتابع الناقد الرياضي، أن الفيفا أصر على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في موعد بطولة أمم أفريقيا بهدف الضغط على الاتحاد الأفريقي للتأجيل.



وأكمل أن الأوروبيين كانوا يريدون إقامة كأس الأمم الأفريقية بدون المحترفين، لافتا إلى أن الرئيس الكاميروني أكد أن الصراعات المسلحة لن تؤثر على إقامة الأمم الأفريقية.



وأردف أن السلطات في الكاميرون أعلنت عن البروتوكول الصحي لكورونا مؤخرا، مؤكدا أنه ظهر كبرياء إفريقيا لأول مرة في الإصرار على إقامة الأمم الأفريقية.