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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يرفض طلب موسيماني بقطع إعارة مدافع الأهلي

موسيمانى
موسيمانى

قال الإعلامي محمد شبانة، إن موسيماني يرغب في قطع إعارة مدافع النادي الأهلي، محمد عبد المنعم كامبوس، لصفوف فريق فيوتشر إف سي، مشيرا إلى أن الخطيب رئيس النادي، رفض ذلك. 

وأضاف شبانة: اللاعب مطلوب من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي، لكنه اصطدم بموقف الخطيب.

ونال كامبوس إشادة كبيرة من جانب موسيماني خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب وفيوتشر إف سي

  
وتابع شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "أخبرنا مصدر مسئول عن وجود تحفظ من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي لفكرة قطع إعارة محمد عبد المنعم حتى هذه اللحظة".

واختتم: "الخطيب أكد لموسيماني أنه يرى ضرورة احترام التعاقدات، خاصة أنه كان هناك اتفاق مع إدارة فريق فيوتشر إف سي على إعارة عبد المنعم حتى نهاية الموسم، كما أن المنافس سيكون في أزمة حال طلب قطع إعارة اللاعب".

موسيمانى الأهلى النادي الأهلي فيوتشر الخطيب

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