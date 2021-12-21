الأولمبية: الأسماء المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة جيدة.. وكيروش إضافة للكرة المصرية

قال ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، إن الأسماء المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، جيدة.

وأوضح الششتاوي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : "الأسماء المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة جيدة؛ وذلك يخدم مصلحة الكرة المصرية في الفترة المقبلة".

وأضاف: "قرار إقامة الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية وفقا للقوائم هو الأفضل وله العديد من المميزات".

وتطرق الششتاوي إلى الحديث عن منتخب مصر، قائلا: "أعتقد أن منتخب مصر قدم مستوى جيد في كأس العرب، وكارلوس كيروش المدير الفني حقق تطور في الفريق".

وتابع: "كيروش يتمتع بشخصية قوية ولا يوجد مدير فني مصري قادر على ضم هذا العدد من اللاعبين الجدد في منتخب مصر في مثل هذه البطولات.. ومن الواضح بالنسبة لي علاقة اللاعبين القوية مع كيروش".