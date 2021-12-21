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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعامد الشمس على قدس الاقداس بمعابد الكرنك.. صور وفيديو

تعامد الشمس على معابد
تعامد الشمس على معابد الكرنك

شهد الآلاف منذ قليل بمدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء  ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر  ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السائحين 

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ويقول المرشد السياحي أيمن أبو وايد إن  الأقصر  تشهد في شهر ديسمبر من كل عام، الاحتفال ببداية الانقلاب الشتوى للعام العاشر على التوالى من معبد امون بالكرنك والذى يعد احد اكبر واهم مجموعة معابد الكرنك المقدسة .

و إضاف بان تتعامد الشمس على محورة الرئيسى مع اول يوم الانتقال الشتوى معلنة بداية فصل جديد من فصول العام . وقد يعكس ذلك الاهتمام الكبير الذى اولاة المصريين القدماء لعلوم الفلك وتطويع الفلك لخدمة العلوم الاخرى المقدسة مثل الهندسة والعمارة . واستخدمت بعض المعابد كمناطق لرصد فصول العام مثل معبد امون بالكرنك الذى استخدم كمرصد فلكى لرصد فصلى الشتاء والصيف من خلال حركة الشمس الظاهرية بعد دراسة ورصد ممارسات فلكية استمرت لمئات السنين .

واشار الى ان ياتى استثمار هذه الظواهر الفلكية فى الجذب السياحى من مبادرات المجتمع المدنى السياحى الذى بدات منذ عام ٢٠١٢ فى الاقصر ومازالت تعمل على اسراء الاجندة السياحية للاقصر باحداث سياحية فلكية جديدة .

 ويقول الباحث الأثري الدكتور الطيب غريب مدير معبد الكرنك إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك هي ظاهرة فريدة من نوعها فى مصر على العالم كله حيث ان الشمس فى هذا اليوم تشرق بطريقة يدريجية منظمة للتعامد على حجرة ومقصورة الزورق المقدس وسط معبد الكرنك وهو نفس توقيت الانقلاب الشتوي وهو ما يدل على معرفة المصري القديم حساب الأعوام والسنين والأيام وكذا براعته فى حسابات الهندسة الدقيقة فى دخول الشمس بطريقة معينة الى داخل مقصورة الزوق المقدس فى توقيت ثابت فى يوم واحد من كل عام
 

 وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية

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