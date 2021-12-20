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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الأقصر" تستضيف بطولة الجامعات العربية لكرة القدم الخماسية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يعلن إقامة بطولة الجامعات العربية لكرة الق

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، عن صدور قرار من مجلس الاتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية، بشأن استضافة الجامعة لبطولة الجامعات العربية لكرة القدم الخماسية.


وقال رئيس الجامعة، إن هذا القرار تم اتخاذه خلال هذا الشهر خلال انعقاد مجلس الاتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية، وهو بمثابة دعم كبير يعكس مدى تفرد جامعة الأقصر بإمكاناتها المتميزة رغم حداثة عهدها.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة بصدد تنظيم ماراثون للجامعات خلال الفترة المقبلة بهدف دعم وتنشيط السياحة، بالإضافة لسعي الجامعة لتنظيم بطولة إفريقية للجامعات لتجمع جامعة الأقصر تحت مظلتها أبناء القارة حتى تصبح جامعة الأقصر أكبر منارة تعليمية.


ووجه رئيس الجامعة شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتسهيل وتوفر السبل الداعمة للجامعة وأنشطتها الرياضية، موجها شكره للاتحاد الرياضي للجامعات لدعمه جامعة الأقصر في تنظيم بطولتها الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية.


يشار إلى أن الأقصر شهدت السبت، انطلاق بطولة جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات، والتي تستضيفها الجامعة في الفترة بين 18 و22ديسمبر الحالي، بمشاركة 16 منتخبًا بالجامعات المصرية.

 

وتضمن حفل الافتتاح عدة فقرات فنية متنوعة تعكس ثقافة الأقصر كما شهد الحفل تقديم طلاب السياحة والفنادق عروض فنية أبهرت الحضور وعروض أخرى قدمها طلاب الفنون والألسن والحاسبات ومعلومات وطلاب من أجل مصر، إلى جانب عروض مختلفة من  الباتيناج والجمباز  والفنون الشعبية والتحطيب والتنورة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، وبالتعاون مع الشباب والرياضة وقصر ثقافة الأقصر.

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