وقف أشكال التعدي علي خطوط شبكة المياه الجديدة في العريش

تواصل اللجان التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء الخاصة بوقف أشكال التعدي علي خطوط شبكة المياه الجديدة بمدينة العريش، أعمالها تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوقف جميع اشكال التعدي علي مقدرات المصريين من مياه الشرب.



حيث تباشر هذه اللجان المشكلة، من اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب، أعمالها حالياً بمدينة العريش ، لوقف جميع أعمال التعدي علي الخطوط الناقلة للمياه، و كذلك القيام بمراجعة سجلات المشتركين علي الطبيعة.

حيث تتولي اللجان ضبط المخالفين والقيام وفصل الشبكات القديمة عن الشبكات الحديثة ، للحفاظ على كميات المياه التي يتم ضخها يوميا ليل نهار بقطاع شمال بمنطقة العريش في مختلف الأحياء بمدينة العريش .

تقليل نسبة الفاقد

واكد اللواء أحمد سعيد عرفه، ان الهدف من أعمال اللجان هو ، الحد من التعديات علي خطوط المياه ، و تقليل نسبة الفاقد، و احكام السيطرة علي كميات المياه المنتجة ، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من كميات المياه المنتجة يومياً لخلق حالة من الرضا لدي المواطن عن الخدمات المقدمة من الدولة ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مشيرا الي انه تم تفعيل منظومة ال DMZ الإلكترونية الخاصة بتركيب وتشغيل أجهزة قياس التصرف والضغوط ، في 5 مناطق بقطاع شمال سيناء بداية من محطة سيناء المرشحة حتى رافع التلول .