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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزايد الإقبال على تطعيم الأطفال في سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

واصلت  الفرق الطبية للمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة شمال سيناء،  أعمالها  لتطعيم الأطفال من سن يوم حتي ٥ سنوات، في التجمعات والقري  بمختلف أنحاء المحافظة،  حيث تزايد الإقبال علي حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال    من جانب الأسر    بعد تحسن  الاحوال الجوية. 

وقد  تابع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في يومها الثالث والتي تستهدف تطعيم 53 ألفا و992 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وأكد المحافظ،  أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب ،مناشدا جميع الأهالى الحرص على تطعيم أطفالهم لحمايتهم من المرض ومن أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
 

348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا

 

من جانبه أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي مشاركة 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا.. حيث تجوب الفرق المتحركة المنازل في جميع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال ، وفرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية علي أطراف المدن.

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نائب محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة بذوى الاحتياجات الخاصة

تزايد الاقبال حملة تطعيم الاطفال

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