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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخرانى يضع بصمته على جدار المشاهير بالسعودية

صدى البلد

أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على موقع التواصل الإجتماعى “ تويتر ” عن وضع الفنان يحيى الفخرانى بصمته على جدار المشاهير فى بوليفارد رياض سيتى .

ونشر الحساب الرسمى لموسم الرياض صورة للفنان يحيى الفخرانى معلقا عليها “ مشاركة الممثل القدير يحيى الفخرانى لبصمته ، وتوثيقها على wall of fame  فى بوليفارد رياض سيتى ” 

الحساب الرسمى لموسم الرياض 

على الجانب الاخر ، كان قد كشف الفنان يحيي الفخراني خلال استضافته في  لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها برئاسة النائبة سها سعيد، خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بقطاع الرقابة ؛ عن تفاصيل إنقاذه من الحبس.

وأكد الفنان  يحيي الفخراني عضو اللجنة،  أهمية دور الرقابة والرقيب، وأنه منذ سنوات خرجت موجة تطالب بالغاء الرقابة وهذا الأمر أثار الخوف بشدة لأن الرقابة تحمي الفنان قبل الجمهور


وقال الفخراني: الرقابة  لعبت دورا مهما وأنقذتني من السجن في إحدى القضايا التي اقيمت ضد فيلم "للحب قصة أخيرة" .

وتابع الفخراني : "الرقيب له دور مهم لحماية الفنان ولكن لابد ن يكون هناك تدقيق لاختيار الرقباء، وأن يكون الرقيب مصريا قويا، ويعرف المجتمع بشكل جيد ويعرف الشعب المصري وتقاليده"

يحيى الفخراني يكشف كواليس مشهد الضحك الشهير في فيلم الكيف

في لقاء قديم للفنان يحيى الفخراني مذاع على فضائية (ART) من تقديم صفاء أبو السعود تحدث عن كواليس مشاهد فيلم الكيف وكشف  مفاجأة عن مشهد الضحك الشهير الموجود في الفيلم.


وقال الفنان يحيى الفخراني :" أنا حضرت لمشهد  الإدمان ده كويس أوي لأن أيام ما كنت طبيب كانت حالات إدمان الهروين مش كتيرة أوي واللي كان منتشر الأفيون وده إلي احنا كنا بنشوفه في المستشفيات وقرأت عنه كويس وشوفت حالات موجودة بالفعل في المستشفيات.


وأكمل " الفخراني" :" أصررت أعمل الدور من غير مكياج ومن خلال المعايشة تقمصت الشخصية ولهذا السبب ظهر المشهد بهذا الشكل .


وأضاف يحيى الفخراني :" للأسف حصل خطأ في التصوير وقالوا هيعيدوه بس أنا مقدرتش أعيده تاني ".

الفنان يحيى الفخرانى 
يحيى الفخراني بوليفارد رياض سيتى موسم الرياض الفنان يحيى الفخراني جدار المشاهير

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