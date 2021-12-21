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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعز تحت الحصار.. انتفاضة يمنية لفضح جرائم الانقلاب الحوثي

صدى البلد

أطلق نشطاء يمنيون حملة إلكترونية واسعة النطاق لمطالبة العالم بفك الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على مدينة تعز (جنوب) منذ 7 أعوام.

وتأتي الحملة الإلكترونية في ظل وضع إنساني قاسٍ تشهده المدينة التي تواجه مرارة الحصار الحوثي المشدد منذ 2015 وفساد وعبث قياسيين من قبل السلطات العسكرية والأمنية الخاضعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.


وتعز هي كبرى مدن اليمن من حيث الكثافة السكانية وتقطع مليشيات الحوثي كل الطرقات والخطوط الرئيسية إلى قلب المدينة التي تعد عاصمة ثقافية للبلاد، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين.

وتداول نشطاء، مساء الإثنين، على نطاق واسع وسم #الطريق_حق_إنساني في مسعى لجذب أنظار العالم نحو جرائم الانقلاب الحوثي، الذي يخنق مدينة تعز ويغلق كل شرايين الحياة باستثناء منفذ متهالك عبر طريق جبلي وعر يصل المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن.

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