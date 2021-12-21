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رئيس التحرير
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ليلة فلكية مميزة.. القمر الشبه مكتمل يقترن بنجم أكبر من الشمس ب 3 مرات .. وبدء فصل الشتاء والذروة اليوم

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

القمر يقترن مع نجم بولوكس فى السابعة مساء تقريبا 

الشتاء يبدأ من الليلة ويستمر لمدة شهرين و27 يوما

 

نشهد الليلة العديد من الظواهر الفلكية الهامة  حيث نكون موعدنا اليوم مع أول ايام الشتاء نتيجة للى حدوث الانقلاب الشتوي بالإضافة إلى اقتران القمر مغ نجم بولوكس (بيتا برج التوأم) فى فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وتشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وهى اقتران القمر الشبه مكتمل مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم يقترن القمر الشبه مكتمل مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) حيث نراهم متجاوران في السماء مساء.

وصرح الدكتور تادرس بان القمر يقترن مع النجم بولوكس فيشرقان في السابعة مساء تقريبا ويظلا في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفي النجم بولوكس من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

الذروة وأقصى ميل لدوران الأرض.. الشتاء يبدأ من الليلة ويستمر لمدة شهرين و27 يوما

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكبة التوأمان

كوكبة التوأمان هي من کوکبات في دائرة البروج وتقع بين كوكبتي الثور و السرطان. تعبر الشمس من خلاله في أواخر يونيو حتى نهاية يوليو إذ تصل خلال الذروة إلى النقطة الشمالية في حركتها الظاهرية على وجه السماء. تبرز كوكبة التوأمين بفضل النجمين الساطعين "رأس التوأم المؤخر" pollux و"رأس التوأم المقدم" Castor وهي تسمية مأخوذة من موقعي النجمين في الكوكبة.

رأس التوأم المؤخر النجم بولوكس

رأس التوأم المؤخر في الفلك (الإنجليزية: Pollux أو Beta Geminorum) هو نجم عملاق برتقالي أكبر نحو 3 مرات من الشمس ويبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية ويقع في كوكبة التوأمان.

ورأس التوأم المؤخر هو أسطع نجوم الكوكبة وأشد ضياء من توأمه المسمى رأس التوأم المقدم .

وقد تحققت اكتشافات عام 2006 أن رأس التوأم المؤخر له كوكب (كوكب خارج المجموعة الشمسية) يدور حوله.

ينتمي رأس التوأم المؤخر إلى مجموعة نجوم تشكل مسدس الشتاء وجميعها من النجوم الكبيرة المصنفة برقم 1 .

يصنف رأس التوأم المؤخر ك عملاق أحمر وهو أقرب نجم بهذا التصنيف لنا حيث يبعد نحو 34 سنة ضوئية، وتبلغ كتلة رأس التوأم المؤخر نحو 3 أضعاف كتلة الشمس ويبلغ قطره نحو 9 أضعاف قطر الشمس، أما شدة ضياءه فهي أشد من ضياء الشمس 32 مرة وتبلغ درجة حرارة سطحه نحو 4.500 كلفن.

ويحتل لمعان رأس التوأم المؤخر المركز السابع عشر في قائمة أسطع نجوم السماء . ويميزه لونه البرتقالي عن النجم القريب منه وهو رأس التوأم المقدم α Geminorum.

يبدأ فصل الشتاء اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الانقلاب الشتوي بتوقيت القاهرة يبدأ اليوم ليعلن عن أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وهو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي.

ستصل الكرة الأرضية  نقطة الانقلاب الشتوي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة الخامسة و53 دقيقة بتوقيت  القاهرة، وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء  الذي سوف يستمر شهرين و 27 يوما و 11 ساعة  و 34 دقيقة في النصف الشمالي من كوكبنا.

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وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن يوم الثلاثاء هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

وصرح الدكتور تادرس أنه عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعني أنه ابرد يوم في السنة،  لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس .

وأوضح الدكتور تادرس إن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار ، علما بأن الأرض تكون أقرب إلى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف .

ذروة فصل الشتاء 

وأشار أستاذ الفلك، إلى أن ذروة فصل الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط ، في حين يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا  كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن .

جدير بالذكر أنه كان قد بدأ الاعتدال الخريفى(فصل الخريف)الأربعاء 22 سبتمبر وبلغ طوله 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة.

تكون ذروة فصل الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها؛ إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط، في حين يطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذه اللحظة أطول ما يمكن.

أسباب حدوث الانقلاب الشتوي

 الانقلاب الشتوي يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

إن القطب الشمالي يكون مائلا بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي  وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء ، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة .

بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي ، فشمال الدائرة القطبية عند خط عرض 66.5 درجة شمالا لا يوجد شروق او غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط عرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق او غروب للشمس ايضاً ، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهي أحد أدلة كروية الأرض. 

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